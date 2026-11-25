România își consolidează capacitatea de apărare antiaeriană și supraveghere la Marea Neagră, urmând să primească mai devreme decât era prevăzut radarele franceze destinate detectării dronelor care zboară la joasă altitudine. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul Apărării, Ştefan Radu Oprea, care a precizat că achiziția este susținută financiar prin programul SAFE.

Invitat la Europa FM, oficialul român a fost întrebat ce măsuri de sprijin a solicitat țara noastră din partea NATO în contextul recentelor incidente din regiunea Mării Negre, o situație similară celei în care Polonia a cerut asistență aeriană din partea Alianței. Ştefan Radu Oprea a subliniat că spațiul aerian maritim este monitorizat permanent, inclusiv de aeronave de tip Atlantic, iar fluxul de date operative către București este constant.

”Primim foarte multe informaţii de la ele, de la aceasta şi de la alte aeronave care sunt deasupra Mării Negre. Mai multe naţiuni, mai mulţi aliaţi din NATO şi state europene au răspuns solicitările României, sunt prezenţi, ne ajută, furnizează informaţii, avem un foarte mare sprijin din partea Statelor Unite ale Americii şi acolo colaborăm foarte mult”, a arătat ministrul Ştefan Radu Oprea.

În cadrul aceleiași intervenții, ministrul Apărării a reamintit de vizita la București a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. În urma discuțiilor purtate cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu, oficialul european a anunțat alocarea a 50 de milioane de euro pentru un hub de securitate dezvoltat sub egida Uniunii Europene, la care se adaugă alte 10 milioane de euro destinate misiunilor de salvare în largul mării.

”Este un proiect pe care Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Ministerul Transporturilor din Bulgaria, pentru că acolo este responsabilitatea la partea bulgară, îl au, în special pe zona economică, Garda de Coastă la noi are responsabilitate în zona economică a României. Noi lucrăm împreună cu ei, suntem parteneri împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, va însemna să avem centre de comandă, o mai bună informaţie, o mai bună colaborare, cu toate structurile de decizie, şi NATO, şi europene şi vor însemna inclusiv echipamente care să ne ajute să avem o supraveghere mai bună a infrastructurilor critice”, a menţionat ministrul Apărării.

Oficialul a punctat că protecția acestor obiective strategice vizează direct proiectul energetic offshore din Marea Neagră, precizând: ”Vorbim în special despre Neptun Deep, dar nu este singura”.

Pe lângă cooperarea regională și sprijinul aliat, România își modernizează rapid echipamentele de detecție. Ştefan Radu Oprea a confirmat că a purtat discuții directe cu reprezentanții companiei din Franța care furnizează sistemele radar capabile să monitorizeze zona de zbor la joasă altitudine, exact palierul utilizat în prezent de drone. Potrivit ministrului, partea franceză a promis devansarea termenelor de livrare, întregul proiect fiind finanțat prin mecanismul SAFE.