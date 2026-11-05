Am citit reacția lui Dominic Fritz la alegerile din Statele Unite. “Bună dimineața istorică!”, ne-a anunțat președintele USR. “Măcel electoral în SUA”, a continuat el, după care ne-a explicat cum victoria democraților arată că și partidul lui poate câștiga, iar PSD va fi măturat de furia românilor.

Citindu-l, ai fi zis că a câștigat mama lui la loto. Așa o exuberanță, mărturisesc, grețoasă, e greu de imaginat de la șeful unui partid parlamentar, fie el cu 9%. Alegerile midterms din SUA chiar au produs o schimbare majoră, ușor previzibilă chiar. Democrații au câștigat controlul ambelor camere ale Congresului, iar Donald Trump va avea de negociat cu o majoritate total împotriva lui. Rămâne însă la Casa Albă și conduce administrația cu care România are de lucrat în continuare.

Orice declarație a unui lider politic din România ar fi trebuit să aibă în vedere toate aceste aspecte.

Fritz a văzut că democrații au câștigat până și în Kansas și a tras de aici concluzia că se poate și în România. Sigur că se poate câștiga în România. Dar, domnule Fritz, ce legătură are votul unui american din Kansas cu votul unui român din Slobozia, de laa mine de acasă?!

Românul acela va judeca USR după ce a făcut când a fost la guvernare și după ce îi propune pentru următorii ani. Are facturi de plătit, prețuri de suportat și o memorie ceva mai bună decât îi acordă politicienii între două campanii. Românul din Slobozia și din alte localități te vede că nu ești interesat să fie bine românilor. Social democratul Adrian Câciu i-a semnalat lui Dominic Fritz ironia de a sărbători victoria unui partid american de centru-stânga ca pe o prevestire a înfrângerii social-democraților români.

Doar că Dominic Fritz pare că nu pricepe că partidele din cele două țări au istorii și electorate diferite. Tocmai de aceea mi se pare că e total deplasat și chiar caraghios să translateze rezultatul unor alegeri americane ca să-și anunțe propria victorie la București. E o poziție de imberb, pur și simplu.

Când l-am citit pe Fritz, m-am gândit la felul în care USR a înțeles să facă politică externă cât timp a avut-o pe Oana Țoiu la conducerea ministerului respective.

La numirea ei, eu aș fi vrut să văd ce experiență de negociere diplomatică o recomandă pentru un asemenea job, deloc lipsit de importanță. După un mandat cu zero rezultate concrete, întrebarea e și mai simplă. Ce a obținut România în dosarele grele pe care și le-a asumat? Să luăm întâlnirea bilaterală dintre Nicușor Dan și Donald Trump.

În octombrie 2025, Oana Țoiu spunea că întâlnirea va avea loc în prima parte a lui 2026. În august se vorbea încă despre un acord de principiu, iar la sfârșitul lui septembrie, ministrul explica de ce data nu fusese anunțată și amintea de contactele celor doi președinți în formate multilaterale.

O discuție în marja unui summit are rostul ei. O bilaterală are însă timp și agendă proprie. Dacă ai avansat public un calendar și termenul a trecut, ai și obligația să spui limpede unde s-a blocat lucrul și ce urmează. Siguranța cu care a fost anunțat termenul mi s-a părut cu atât mai greu de înghițit când am văzut cât de vag era răspunsul după ce termenul trecuse.

La final de mandat, Țoiu a vorbit despre succesul ei. Măsuri pentru transparentizarea programărilor la consulate și despre neregulile pe care spune că le-a găsit în administrarea imobilelor statului. Pentru românii din diaspora, accesul la consulat chiar contează. Dar la Washington, până și în interviul de la sfârșitul lui septembrie, revenirea în programul Visa Waiver era încă formulată ca obiectiv.

Decizia de admitere aparține americanilor, iar Țoiu a invocat rata ridicată de refuz a vizelor. Tocmai de aceea aș fi vrut să aud de la ea ce angajamente își luase partea română, cine răspundea de ele și ce progrese putea arăta. Singurele ei întâlniri au fost unele relativ obscure și fără relevanță.

Pentru mine, mandatul ei a fost o perioadă neagră tocmai prin disproporția dintre siguranța și tupeul cu care ni se vorbea și claritatea cu care ni se răspundea când întrebam ce s-a obținut.

Iar tupeul politic se vede când, după un asemenea mandat, șeful partidului se grăbește să dea verdicte despre cine mai contează în America. Oricine venea după Țoiu făcea mai bine de la prima declarație publică.

Am citit declarația lui Victor Negrescu care a spus că România trebuie să lucreze cu ambele tabere și a vorbit concret despre prezența militară americană, flancul estic și securitatea Mării Negre. E firesc.

Aici e diferența de calibru între cele două reacții. Una îți spune ce are România de discutat la Washington. Din cealaltă afli, în primul rând, cât de tare își dorește șeful USR să-i bată pe pesediști.

Fritz spune și el că parteneriatul cu Statele Unite trebuie construit pe interese comune, cu România asumându-și locul în Europa. De acord. Atunci de ce deschizi discuția cu “măcel electoral” și o închizi cu verdictul că “MAGA va fi istorie”?!

Tocmai dacă vrei să fii tratat ca un partener care vorbește de pe poziții demne, îți alegi cu grijă cuvintele despre cei cu care vei avea de negociat. Asta dacă reprezinți interesele românilor dacă vrei să fii un adevărat lider politic, un eventual om de stat.

Poți să te bucuri, în particular, cât vrei. Dar când vorbești ca președinte al unui partid care vrea să guverneze România, judecata politică se vede tocmai în capacitatea de a-ți ține în frâu simpatiile. Aș fi scris exact același lucru dacă un lider român ar fi jubilat la o victorie republicană și ar fi decretat sfârșitul democraților.

La Washington contează cine votează bugetele în Congres, cine ia deciziile în administrație și dacă România are oameni în stare să deschidă uși în ambele locuri.

De la Dominic Fritz aș fi vrut să aud un lucru simplu. Ce are de câștigat România din noua configurație de la Washington și ce ar face el, concret, pentru asta? Deocamdată, din postarea lui am aflat doar ce speră să câștige USR dintr-un scrutin la care n-a candidat.

Încă o dată spun: ăsta e USR. Zero pentru români!