Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat miercuri dimineață că rezultatul alegerilor intermediare din Statele Unite demonstrează că „sistemul poate fi învins”, dacă există organizare și alegătorii nu se lasă intimidați. Liderul USR a făcut o paralelă cu situația politică din România și a transmis un mesaj către PSD, afirmând că nemulțumirea românilor față de corupție și creșterea prețurilor se va întoarce împotriva partidului.

„Bună dimineața istorică! Măcel electoral în SUA - democrații au obținut o victorie copleșitoare și vor avea o majoritate clară în ambele Camere ale Congresului. Donald Trump devine «lame duck», îi mai rămân doi ani de președinție fără putere în Congres”, a scris Dominic Fritz, miercuri dimineață, pe Facebook.

Președintele USR susține că alegătorii americani au votat pentru o schimbare clară, deși, până în urmă cu câteva luni, posibilitatea ca democrații să câștige și Senatul era considerată improbabilă.

Ca exemplu, Dominic Fritz a menționat rezultatul din Kansas, stat care, potrivit acestuia, va trimite la Washington un senator democrat pentru prima dată din 1932.

„Să nu mai auzim, deci, că nu putem câștiga, că suntem prea visători. După Ungaria și Serbia, e încă un exemplu: Sistemul poate fi învins, dacă ne organizăm și nu ne lăsăm intimidați”, a transmis liderul USR.

Acesta a mai afirmat că alegătorii americani au respins retorica de ură și politica egoistă, despre care spune că nu oferă rezultate pentru cetățeni.

În aceeași postare, președintele USR a făcut referire directă la PSD, pe care îl acuză de corupție, în contextul creșterii prețurilor.

„Aviz borfașilor aroganți din România (mă uit la tine, PSD): furia românilor despre corupția voastră afișată nerușinat, în timp ce prețurile cresc pentru toată lumea, vă va mătura și pe voi”, a scris Dominic Fritz.

Liderul USR a vorbit și despre relația României cu Statele Unite, susținând că parteneriatul strategic dintre cele două țări trebuie dezvoltat fără apropieri ideologice de extrema dreaptă.

„MAGA va fi istorie, iar România trebuie să construiască parteneriatul strategic cu SUA fără să se mai întortocheze ideologic în direcția extremei drepte. Suntem europeni și pe baza intereselor noastre comune putem fi parteneri cu SUA fără să aplecăm capul”, a adăugat președintele USR.

Potrivit proiecțiilor publicate de mass-media americane, democrații au preluat controlul asupra ambelor camere ale Congresului, în urma alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial.

După ce au obținut majoritatea în Camera Reprezentanților, democrații au câștigat mandate de senatori și în state considerate bastioane republicane, precum Kansas și Texas. Noua configurație a Congresului limitează posibilitatea administrației Donald Trump de a-și promova agenda legislativă în ultimii doi ani ai mandatului prezidențial.