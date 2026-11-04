Președintele american Donald Trump a încercat să se distanțeze de rezultatele slabe ale republicanilor la alegerile intermediare pentru Congres, susținând că partidul ar fi obținut o victorie categorică dacă numele său s-ar fi aflat pe buletinul de vot. Declarația a fost publicată marți seara pe platforma sa, Truth Social.

„Nu am fost pe buletinul de vot și, dacă aș fi fost, am fi câștigat LA SCOR!”, a scris Trump.

În timpul campaniei electorale, președintele le-a cerut în repetate rânduri alegătorilor să își imagineze că el însuși candidează. Deși se confrunta cu un nivel scăzut de aprobare în sondaje, Trump a mizat pe implicarea sa directă în campanie pentru a influența favorabil rezultatul scrutinului.

Estimările posturilor de televiziune americane arată că republicanii sunt pe cale să piardă majoritatea în Camera Reprezentanților. Partidul a pierdut, de asemenea, mai multe mandate în Senat în favoarea democraților și riscă să piardă controlul și asupra acestei camere.

Trump s-a implicat intens în campania electorală, organizând aproximativ 20 de mitinguri în ultima lună. Alegerile pentru Congres au fost privite drept un referendum asupra activității sale la Casa Albă, iar rezultatele reprezintă un test important pentru administrația republicană.

Într-un interviu acordat publicației New York Times, președintele american a declarat că este pregătit să accepte rezultatele alegerilor și să colaboreze cu democrații.

„Vom colabora cu democrații și, știți, așteptăm cu interes să lucrăm împreună cu ei. Probabil vom găsi o soluție”, a afirmat Trump.

Președintele republican a refuzat să accepte înfrângerea în alegerile prezidențiale din 2020. Înaintea actualului scrutin, el a declarat că va recunoaște rezultatele doar dacă acestea vor fi „curate”.