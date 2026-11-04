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Democrații câștigă majoritatea și în Senatul SUA

Democrații câștigă majoritatea și în Senatul SUACongresul SUA. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Democrații au obținut majoritatea în Senatul SUA, după ce mai mulți candidați Republicani au pierdut în state câștigate de Donald Trump la alegerile prezidențiale din 2024, potrivit The Hill.

Trump va avea de înfruntat un Congres ostil

Controlul Senatului le oferă Democraților atribuții suplimentare de supraveghere a administrației și o influență mai mare asupra numirilor guvernamentale și judiciare. Ei vor stabili agenda și calendarul lucrărilor Senatului și vor putea convoca oficiali ai administrației pentru audieri.

În 2027, Chuck Schumer, senator Democrat de New York, este așteptat să revină în funcția de lider al majorității. Noua configurație parlamentară anunță negocieri dificile cu administrația Trump, în special în privința cheltuielilor federale.

Pierderea Senatului limitează capacitatea președintelui de a-și promova agenda legislativă și de a influența componența instanțelor federale. Pentru adoptarea propriilor inițiative, Democrații vor avea însă în continuare nevoie de negocieri cu Casa Albă.

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Democrații câștigă majoritatea și în Senatul SUA

Democrații aveau nevoie de un câștig net de cel puțin patru mandate pentru a prelua controlul Senatului. Obiectivul părea dificil de atins, întrucât majoritatea locurilor republicane considerate competitive se aflau în state în care Trump câștigase confortabil în 2024. Dar prețurile ridicate la carburanți, influențate de războiul din Iran, precum și preocupările legate de economie au devenit teme importante în campania democrată.

Primele rezultate importante au venit din Carolina de Nord, unde fostul guvernator democrat Roy Cooper l-a învins pe Michael Whatley, fost președinte al Comitetului Național Republican. În Carolina de Sud, pediatrul Annie Andrews a câștigat în fața senatoarei republicane Darline Graham, numită în funcție în luna iulie, după moartea fratelui său, Lindsey Graham.

Congres SUA

Congres SUA. Sursa foto: captură video

Un alt rezultat important s-a înregistrat în Texas, unde democratul James Talarico l-a învins pe procurorul general al statului, Ken Paxton. Acesta beneficiase de sprijinul lui Trump în alegerile primare republicane, într-o competiție în care președintele îl contestase pe senatorul John Cornyn.

În ultima săptămână de campanie, prognoza Decision Desk HQ indica o probabilitate de 60%, iar platforma Kalshi estima marți seara șanse de 76%.

Ce urmează pentru Senatul SUA

Înfrângerea Republicană deschide și o perioadă de incertitudine legislativă pentru sesiunea de final de mandat a actualului Congres. Candidații Democrați au avertizat că vor examina cu atenție numirile propuse de Trump.

Liderul Republican al Senatului, John Thune, trebuie să decidă dacă va folosi ultimele săptămâni ale actualei majorități pentru confirmarea unui număr cât mai mare de nominalizări prezidențiale sau pentru negocierea unui pachet bugetar destinat finanțării Departamentului Apărării.

Noua majoritate Democrată nu înseamnă că administrația Trump nu își mai poate promova politicile. Președintele păstrează dreptul de veto și atribuțiile executive, iar adoptarea legilor va necesita în continuare negocieri. Schimbarea este însă semnificativă: pentru restul mandatului, Casa Albă va trebui să lucreze cu un Senat controlat de opoziție.

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