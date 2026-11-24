Europa, în fața unui risc tot mai mare de escaladare militară. Conflictul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă etapă, marcată de intensificarea atacurilor, extinderea operațiunilor militare dincolo de teritoriul ucrainean și incidente repetate la frontierele NATO. În ciuda eforturilor diplomatice din ultimele șase săptămâni, negocierile nu au produs rezultate concrete, iar schimbările politice din Statele Unite și diferențele dintre pozițiile părților implicate ar putea agrava situația în lunile următoare, potrivit unei analize realizate de jurnalistul Nick Paton Walsh pentru CNN.

Întâlnirea trilaterală dintre Rusia, China și Statele Unite, desfășurată la Shenzhen, nu a fost urmată de progrese diplomatice semnificative. În schimb, operațiunile militare ale ambelor părți s-au intensificat în ultima săptămână. Vineri, Rusia a desfășurat o ofensivă aeriană pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris-o drept cel mai intens atac al anului. Bombardamentele, care au durat șase ore, au venit după mai multe săptămâni în care Moscova a vizat podurile din Kiev și infrastructura energetică ucraineană.

Zeci de persoane și-au pierdut viața, iar numeroase regiuni ale Ucrainei, inclusiv zone din capitală, se confruntă frecvent cu întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

În perioada în care s-a desfășurat reuniunea de la Shenzhen, Ucraina a atacat de trei ori podul care asigură legătura cu peninsula Crimeea, ocupată de Rusia. Totodată, dronele ucrainene ar fi vizat, în weekend, o navă care are legături cu armata rusă, în apropierea Kaliningradului, precum și nave rusești aflate în largul portului libian Benghazi.

Potrivit analizei CNN, în timp ce Rusia și-a intensificat bombardamentele asupra Ucrainei, Kievul a demonstrat că dispune de capacitatea de a desfășura operațiuni militare la distanțe considerabile.

Unul dintre incidentele analizate de CNN privește Kaliningradul, enclava rusă situată între Polonia și Lituania, două state membre NATO. Teritoriul, rămas sub controlul Moscovei după perioada sovietică, a fost considerat până recent relativ protejat de operațiunile militare ucrainene. Nava „Sparta 2”, care face parte din flota rusă de transport militar „Sparta”, ar fi fost vizată de un atac atribuit Ucrainei.

Moscova a acuzat Lituania că ar fi permis utilizarea spațiului său aerian de către drona implicată în incident. CNN a arătat că această acuzație susține narațiunea promovată de Kremlin potrivit căreia Rusia s-ar afla într-o confruntare cu întreaga Alianță Nord-Atlantică. Potrivit jurnalistului american, asemenea acuzații sporesc riscul unor noi operațiuni de sabotaj atribuite Rusiei în țările baltice și, implicit, posibilitatea escaladării tensiunilor dintre Moscova și NATO.

În ceea ce privește incidentele din Libia, Volodimir Zelenski a declarat că o navă militară și un cargou rusesc au fost lovite în apropierea portului Benghazi. Atacurile indică, în opinia autorului analizei, că navele rusești pot deveni vulnerabile inclusiv în porturile din zona Mării Mediterane, după un deceniu în care Kremlinul și-a consolidat influența pe continentul african.

Conflictul, desfășurat inițial pe teritoriul ucrainean, s-a extins în Rusia în 2024, iar ulterior a generat incidente la frontierele estice ale NATO și operațiuni de sabotaj atribuite Moscovei în mai multe state ale Alianței. CNN a identificat două motive pentru care situația s-ar putea deteriora în perioada următoare.

Potrivit analizei CNN, Kremlinul mai dispune de o perioadă limitată înainte ca democrații americani, considerați susținători ai Ucrainei, să preia controlul în Congresul Statelor Unite. Schimbarea ar putea aduce verificări mai ample privind deciziile administrației americane, finanțarea acordată Ucrainei și activitatea unor persoane implicate în politica Washingtonului față de conflict, de la Elon Musk până la funcționarii Pentagonului.

Autorul analizei consideră că abordarea președintelui Donald Trump față de Rusia ar putea fi modificată din considerente politice interne. Membrii cercului său de apropiați ar putea deveni mai preocupați de consecințele unei eventuale reveniri a democraților la Casa Albă.

În paralel, Moscova a încercat să determine administrația americană să extindă negocierile dincolo de problema războiului din Ucraina, către o „infrastructură de securitate europeană”.

O asemenea abordare corespunde unui obiectiv mai vechi al Kremlinului, care încearcă să prezinte conflictul drept o consecință a extinderii NATO către estul Europei.

În cadrul celei mai recente apariții publice de la Shenzhen, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova nu este interesată de negocierea unui armistițiu. Potrivit CNN, încetarea focului reprezintă, în prezent, principalul rezultat concret și imediat pe care l-ar putea obține eforturile diplomatice.

Putin a abordat și posibilitatea implicării reprezentanților europeni în negocierile tehnice, după ce Jared Kushner, ginerele președintelui american, a afirmat că Rusia ar fi acceptat participarea acestora.

Liderul de la Kremlin a declarat că europenii ar trebui să se deplaseze la Moscova pentru a-și prezenta argumentele, înainte ca Rusia să ia o decizie în această privință.

Jurnalistul CNN consideră că strategia de negociere a lui Vladimir Putin presupune respingerea propunerilor formulate de interlocutori și îndepărtarea perspectivelor unui compromis.

Preluarea controlului asupra întregii regiuni Donbas rămâne unul dintre principalele obiective militare ale Moscovei. Deși forțele ucrainene au împiedicat ocuparea orașului Kostîantînivka timp de doi ani, localitățile învecinate Kramatorsk și Slaviansk au fost grav afectate de atacurile rusești.

Bombardamentele aeriene și atacurile cu drone au determinat populația civilă să părăsească aceste orașe, unde numeroase clădiri și elemente de infrastructură au fost distruse.

Vladimir Putin a declarat la Shenzhen că menținerea controlului ucrainean asupra celor aproximativ 10% din Donbas rămase în afara ocupației ruse ar putea deveni tot mai dificilă. Analiza CNN estimează că ofensiva rusă produce cel puțin 40.000 de morți și răniți lunar, în condițiile în care progresele teritoriale ale Moscovei rămân limitate.

Una dintre ipotezele formulate de autorul materialului este că Rusia ar putea urmări distrugerea infrastructurii din teritoriile rămase sub control ucrainean, înainte de a accepta o eventuală soluție politică pe care să o prezinte ulterior drept o victorie.

Un obstacol major în calea încheierii conflictului îl reprezintă diferențele tot mai mari dintre revendicările Moscovei și pozițiile celorlalți participanți la procesul diplomatic. Includerea reprezentanților europeni în viitoarele reuniuni multilaterale constituie unul dintre subiectele asupra cărora nu există un acord. În timp ce Jared Kushner a afirmat că europenii vor participa la discuții, Kremlinul nu a confirmat această perspectivă.

Există divergențe și în privința situației de pe front. Vladimir Putin a susținut că Rusia controlează orașul Kostîantînivka, afirmație contestată în analiza CNN De asemenea, liderul rus a declarat joi că Ucraina ar fi declanșat războiul, deși Rusia este cea care a lansat invazia la scară largă.

Diferențele dintre pozițiile celor două tabere vizează și viitorul NATO. Potrivit unor relatări, Moscova ar urmări retragerea Alianței Nord-Atlantice către vestul Europei.

În același timp, alte informații indică faptul că Statele Unite ar fi luat în discuție inclusiv perspectiva aderării Ucrainei la NATO. Cele două obiective sunt incompatibile și reduc posibilitatea identificării unei soluții acceptate de ambele părți.

Autorul analizei consideră că Moscova utilizează negocierile diplomatice pentru a-și susține obiectivele militare, în timp ce diferențele dintre revendicările părților fac tot mai dificilă obținerea unui acord care să producă efecte concrete pe front. CNN a asociat deteriorarea situației din ultimul an cu eșecul negocierilor, apropierea administrației Trump de Vladimir Putin, presiunile exercitate asupra Ucrainei, îngrijorările statelor europene și intensificarea atacurilor rusești.

Operațiunile ucrainene împotriva navelor rusești au depășit zona imediată a conflictului, în timp ce incidentele care implică drone, rachete și elicoptere rusești în spațiul aerian al statelor NATO au devenit recurente, fără a determina represalii militare din partea Alianței.

În aceste condiții, jurnalistul CNN consideră că actualul proces diplomatic riscă să continue fără rezultate în privința încetării ostilităților, fiind orientat mai degrabă către satisfacerea obiectivelor politice ale președintelui american.

Analiza avertizează că, în lipsa unui compromis, conflictul ar putea continua până la destabilizarea gravă sau chiar prăbușirea uneia dintre părți, cu noi consecințe asupra securității europene.