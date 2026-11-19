Vladimir Putin nu și-a ascuns satisfacția de a reveni în prim-planul politicii internaționale în cadrul vizitei sale din China, unde a apărut relaxat, în primul rând al fotografiei de grup, flancat de „prietenii” săi, Donald Trump și Xi Jinping, relatează agenția AFP.

Momentul central al reuniunii liderilor din regiunea Asia-Pacific, desfășurată la Shenzhen, în sudul Chinei, a fost summitul trilateral dintre președinții Statelor Unite, Chinei și Rusiei. Această întrevedere a reprezentat o veritabilă lovitură de imagine pentru Kremlin, survenind după aproape cinci ani de la declanșarea războiului din Ucraina. Întâlnirea „a fost un succes”, a rezumat Vladimir Putin în fața jurnaliștilor, chiar înainte de a urca la bordul avionului prezidențial, descriind discuțiile drept o nouă „pagină a istoriei diplomației” și salutând „un spirit al deschiderii totale”.

Discuțiile dintre cele trei mari puteri, capabile să reconfigureze echilibrul global, s-au purtat în jurul unei mese impunătoare, conferind momentului o notă de maximă solemnitate. Pentru liderul de la Kremlin, evenimentul a oferit cadrul perfect pentru a sfida tentativa statelor occidentale de a-l izola pe plan extern.

Pentru prima dată de la lansarea ofensivei militare din 2022, președintele rus a participat la un summit internațional alături de lideri ai unor state care au impus sancțiuni dure Moscovei, precum Canada, Japonia și Australia. În tradiționala fotografie de familie a Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), premierii acestor țări au fost plasați fie în plan secund, fie pe margini. În contrast evident, Vladimir Putin a ocupat poziția centrală, în primul rând, chiar lângă Xi Jinping și Donald Trump, iar întrevederile dintre cei trei au eclipsat restul agendei regionale.

„Este o victorie majoră (a lui Vladimir Putin), ca şi cum lumea i-a uitat” ofensiva în Ucraina, a explicat Joerg Wuttke, expert în cadrul firmei de consultanță DGA-Albright Stonebridge Group, în contextul în care atacurile rusești asupra infrastructurii civile ucrainene s-au intensificat în ultima perioadă. „El este persona non grata într-o mare parte a lumii, inclusiv în Statele Unite, iar acum iată-l înapoi pe scenă”, a mai subliniat analistul.

Dacă dialogul cu Xi Jinping a devenit o constantă — cei doi lideri acumulând 50 de contacte directe sau virtuale din 2013 până în prezent, după cum a reamintit miercuri președintele chinez —, Vladimir Putin nu se mai întâlnise cu omologul său american de la summitul din Alaska, din august 2025. Spre deosebire de atmosfera glacială de atunci, discuțiile purtate miercuri și joi în China s-au desfășurat într-un registru extrem de cordial, presărat cu îmbrățișări și aprecieri reciproce. Miliardarul american chiar l-a numit pe liderul rus „prietenul meu” în debutul întrevederii lor bilaterale și, potrivit agențiilor de presă ruse, l-a felicitat pentru activitatea sa inclusiv pe longevivul purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Departe de realitatea distrugerilor zilnice din Ucraina și în pofida mandatului de arestare emis pe numele său de Curtea Penală Internațională (CPI), Vladimir Putin a profitat de tribuna oferită la Shenzhen pentru a ataca sancțiunile occidentale. În viziunea sa, aceste măsuri nu au reușit să „distrugă” economia Rusiei — deși aceasta traversează o perioadă de stagnare —, ci dimpotrivă, au generat dificultăți economice și bugetare „umilitoare” pentru Uniunea Europeană.

Printre puținele voci critice prezente la summit s-a numărat premierul canadian Mark Carney, care a declarat ferm în fața presei că sancțiunile împotriva Federației Ruse vor fi înăsprite „atât timp cât va continua războiul”.

Donald Trump, a cărui apropiere de liderul de la Kremlin a devenit tot mai vizibilă în ultimele săptămâni, a reiterat intenția de a colabora cu Beijingul pentru a opri cel mai sângeros conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial, într-un moment în care statele europene par tot mai marginalizate în cadrul negocierilor diplomatice.

Totodată, înainte ca noul Congres american — cu o majoritate democrată ce se anunță mult mai tranșantă față de Moscova — să își preia mandatul în luna ianuarie, președintele SUA va găzdui în decembrie, la Miami, summitul puterilor din grupul G20. Vladimir Putin a primit deja invitația de a participa la acest eveniment, ocazie cu care s-ar putea afla față în față cu mai mulți lideri europeni.

Reuniunea de joi „nu vrea să însemne, evident, că toate cererile şi toate dorinţele” Moscovei „vor fi satisfăcute”, a temperat așteptările analistul politic rus Konstantin Kalacev. Cu toate acestea, la nivel de percepție publică, evenimentul aduce beneficii evidente participanților. „În Rusia, de exemplu, se va spune, după această întâlnire, că Rusia face parte dintre ţările-cheie de pe scena mondială, spre deosebire de ţările din UE”, a concluzionat expertul.