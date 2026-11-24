Piața muncii din Europa trece printr-o schimbare treptată: angajatorii acordă o atenție tot mai mare competențelor pe care candidații le pot demonstra, nu doar diplomelor obținute în urma studiilor, potrivit Euronews.

Calificările formale continuă să conteze, însă experiența profesională, abilitățile dobândite în afara sistemului de educație și capacitatea de a îndeplini cerințele concrete ale unui loc de muncă devin criterii tot mai importante în procesul de recrutare.

Suedia și Franța sunt țările europene cel mai bine pregătite pentru această abordare, potrivit indicelui OECD privind pregătirea și adoptarea modelului de recrutare bazat pe competențe.

Clasamentul analizează măsura în care statele pot identifica, dezvolta, recunoaște și recompensa abilitățile angajaților. La polul opus se află Ungaria și Grecia, care înregistrează cele mai mici scoruri dintre țările europene analizate.

Modelul, cunoscut sub denumirea de „skills-first”, nu presupune eliminarea diplomelor din procesul de angajare, ci acordarea unei ponderi mai mari competențelor demonstrate de candidați, indiferent de locul în care au fost dobândite.

Glenda Quintini, economist principal în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), a explicat că piața muncii se îndepărtează treptat de dependența exclusivă de calificările tradiționale.

În practică, această abordare urmărește să ofere angajatorilor o imagine mai clară asupra capacității unei persoane de a îndeplini sarcinile unui post. Competențele pot fi dobândite prin educație formală, experiență profesională, activități de voluntariat, pasiuni sau alte experiențe de viață. Prin urmare, un candidat nu ar trebui evaluat exclusiv în funcție de diplomele pe care le deține, ci și în funcție de ceea ce știe efectiv să facă.

Dr. Soon-Joo Gog, director senior în cadrul Centrului pentru Practici de Recrutare bazată pe Competențe de la Universitatea de Științe Sociale din Singapore, a subliniat că modelul nu înseamnă „doar competențe”. Este vorba despre un principiu de funcționare în care atât angajatorii, cât și candidații iau în considerare abilitățile demonstrate, alături de calificările obținute.

Indicele OECD privind pregătirea și adoptarea modelului skills-first acordă fiecărei țări un punctaj cuprins între zero și unu. Un scor mai ridicat indică o pregătire mai bună pentru aplicarea acestui model și o utilizare mai extinsă a practicilor de recrutare bazate pe competențe.

Evaluarea ia în calcul mai multe aspecte: participarea adulților la programe de învățare și formare, utilizarea datelor despre competențe, sprijinul public pentru dezvoltarea abilităților și măsura în care angajatorii apreciază capacitățile pe care candidații le pot demonstra.

Suedia ocupă primul loc în Europa, cu un scor de 0,70, urmată îndeaproape de Franța, cu 0,69. Regatul Unit se află pe poziția următoare, cu 0,65, iar Belgia înregistrează 0,64.

Potrivit Glendei Quintini, Suedia se remarcă printr-un cadru favorabil dezvoltării acestei abordări, care include utilizarea informațiilor despre competențele disponibile pe piața muncii și sprijinul public acordat formării profesionale. În același timp, experta OECD a atras atenția că nu există o singură cale prin care o țară poate construi o piață a muncii orientată spre competențe.

Finlanda obține un punctaj de 0,63, în timp ce Cehia, Norvegia și Letonia au fiecare câte 0,61. Toate aceste state se situează peste media europeană, calculată pentru 23 de țări, care este de 0,58.

Mai multe economii europene se află chiar în jurul acestui nivel. Spania are 0,59, iar Danemarca, Portugalia, Italia, Lituania, Polonia și Austria înregistrează fiecare un scor de 0,58. Germania și Elveția au câte 0,57, în timp ce Olanda se situează la 0,56.

La capătul inferior al clasamentului se află Grecia, cu 0,46, și Ungaria, cu 0,45. Turcia obține 0,52, iar Slovacia și Slovenia au câte 0,54.

Quintini a explicat că statele cu rezultate mai slabe se confruntă adesea cu obstacole mai mari în ceea ce privește participarea adulților la programe de învățare și dezvoltarea unui sistem mai amplu de formare continuă.

Diferențele dintre țări nu țin, așadar, doar de organizarea sistemelor de educație, ci și de capacitatea pieței muncii de a identifica, dezvolta, recunoaște și recompensa competențele.

În afara Europei, Statele Unite au un scor de 0,60, ușor peste media europeană.

Canada înregistrează 0,55, Japonia 0,51, iar Coreea de Sud 0,48. Soon-Joo Gog a observat că majoritatea statelor europene au pus deja bazele necesare pentru adoptarea modelului, însă provocarea principală este transformarea acestor practici în proceduri obișnuite de recrutare și evaluare. Acest proces necesită timp și o coordonare între diferitele componente ale sistemului.

Deși recrutarea bazată pe competențe câștigă teren, experții subliniază că diplomele universitare și calificările formale continuă să aibă o importanță considerabilă. Acestea reprezintă în continuare un indicator recunoscut al cunoștințelor și capacităților unei persoane, în special atunci când angajatorul nu dispune de suficiente informații despre abilitățile concrete ale candidatului.

Glenda Quintini a explicat că firmele caută tot mai mult să depășească simpla verificare a calificărilor și să evalueze ceea ce angajații pot demonstra efectiv. Printre motivele acestei schimbări se numără deficitul de personal calificat, nevoia companiilor de a identifica oameni din categorii profesionale mai diverse și ritmul rapid în care se modifică cerințele unor locuri de muncă.

Problema este evidențiată și de datele OECD. În 2025, peste 70% dintre angajatorii din statele membre ale organizației au raportat dificultăți în ocuparea posturilor vacante din cauza lipsei candidaților cu pregătirea necesară. În același timp, aproximativ o treime dintre angajați au declarat că sunt fie supracalificați, fie insuficient pregătiți pentru cerințele locului de muncă pe care îl ocupă.

Pawel Adrjan, director pentru cercetare economică la platforma Indeed, a arătat că importanța diplomelor diferă considerabil în funcție de ocupație. În plus, cerințele reale ale unor posturi nu sunt întotdeauna prezentate suficient de clar persoanelor care își caută un loc de muncă.

Cercetarea Indeed a identificat o diferență semnificativă între Regatul Unit și Statele Unite: doar 14% dintre anunțurile de angajare din Regatul Unit menționează explicit cerințe privind studiile formale, în timp ce proporția ajunge la 50% în SUA.

Adrjan a precizat că diplomele rămân importante în profesiile specializate și în domeniile în care activitatea este strict reglementată. Totuși, o diplomă este un indicator valoros al cunoștințelor și capacităților, nu neapărat singura modalitate prin care un candidat poate demonstra că deține abilitățile necesare pentru un anumit post.

Schimbarea criteriilor de recrutare este legată și de transformările economice și tehnologice. Digitalizarea, tranziția verde și dezvoltarea inteligenței artificiale modifică cerințele profesionale, iar competențele necesare pentru numeroase ocupații trebuie actualizate într-un ritm tot mai rapid.

Anna Toni, specialist senior în cadrul Ministerului Afacerilor Economice și Ocupării Forței de Muncă din Finlanda, a declarat că tot mai mulți actori de pe piața muncii recunosc faptul că abilitățile valoroase nu sunt dobândite exclusiv prin educație formală. Experiența de la locul de muncă, voluntariatul, hobby-urile și alte activități pot contribui, de asemenea, la dezvoltarea unor competențe relevante profesional.

În paralel, sunt dezvoltate instrumente și metode prin care aceste abilități pot fi identificate și validate, astfel încât să poată fi luate în considerare în procesele de recrutare și evaluare.

Toni a subliniat că piețele muncii se schimbă mai repede decât în trecut, iar politicile din domeniul educației și ocupării trebuie să se adapteze. În acest context, capacitatea de a învăța și de a dobândi noi competențe devine esențială atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

Un alt aspect analizat de OECD este legătura dintre educație, competențe și nivelul veniturilor. Datele arată că, în medie, un nivel suplimentar de educație este asociat cu o creștere salarială de aproximativ 16%. În schimb, competențele mai bune de calcul și matematică sunt asociate cu o creștere de aproximativ 9%, atunci când sunt comparate diferențe de dimensiuni similare.

Rezultatele sugerează că angajatorii continuă să acorde o valoare importantă diplomelor și calificărilor, care funcționează ca indicatori ai productivității, în special în situațiile în care informațiile despre competențele concrete ale angajaților sunt limitate.

În cadrul indicelui OECD, un raport subunitar arată că educația aduce un avantaj salarial mai mare decât competențele de calcul, în timp ce o valoare peste unu indică situația inversă.

Franța este singura țară europeană analizată care depășește pragul de unu, cu un scor de 1,33. Acest rezultat indică faptul că o diferență de competențe numerice este asociată cu un avantaj salarial cu aproximativ o treime mai mare decât o diferență comparabilă de educație.

Glenda Quintini a explicat că rezultatul ar putea reflecta un mediu economic și un cadru de politici publice mai favorabile recunoașterii și recompensării competențelor demonstrate.

Totuși, Soon-Joo Gog a atras atenția asupra unei limite importante a acestei comparații: analiza se referă doar la competențele numerice. Prin urmare, nu surprinde toate abilitățile tehnice, sociale sau specifice fiecărei ocupații, care pot fi esențiale pentru desfășurarea activității profesionale.

Tendința generală este că diplomele nu dispar din procesul de recrutare, însă nu mai reprezintă singurul reper pentru evaluarea unui candidat. Pe măsură ce cerințele profesionale se schimbă, capacitatea angajaților de a demonstra ceea ce știu să facă și de a-și actualiza permanent competențele capătă o importanță tot mai mare.

Diferența dintre state nu este dată doar de sistemele lor de educație, ci și de măsura în care companiile, instituțiile publice și angajații reușesc să transforme această abordare într-o practică obișnuită.