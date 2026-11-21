Președintele rus Vladimir Putin le-a transmis ucrainenilor să își unească forțele cu Rusia, susținând că cele două popoare ar trebui să urmărească obiective comune și să construiască împreună viitorul, informează TASS.

Într-un interviu acordat regizorului sârb Emir Kusturica, liderul de la Kremlin a afirmat că Occidentul sprijină conducerea de la Kiev nu pentru binele Ucrainei, ci pentru a-și consolida propriile interese și pentru a slăbi statele implicate în conflict.

Vladimir Putin a făcut apel la ucraineni să treacă de partea Rusiei, pe care a descris-o drept „partea comună” și „partea corectă a istoriei”. Interviul face parte dintr-un film dedicat împlinirii a 80 de ani de către Patriarhul Kirill.

„Aș vrea să spun: treceți de partea noastră, pentru că aceasta este partea noastră comună. Treceți de partea comună, de partea corectă a istoriei”, a declarat președintele rus.

Liderul de la Kremlin a susținut că sprijinul acordat Ucrainei de statele occidentale nu ar avea la bază interesul populației ucrainene. În interpretarea sa, țările care susțin Kievul urmăresc să slăbească și să fragmenteze părțile implicate în conflict, pentru ca ulterior să le poată supune propriilor interese.

„Oamenii trebuie să înțeleagă că tot ceea ce se întâmplă și toți cei care îi sprijină, inclusiv în contextul actual al confruntării cu Rusia, nu fac acest lucru în interesul Ucrainei, ci în propriul interes: cu scopul de a-i slăbi pe toți, de a-i dezmembra, de a-i descompune în părțile lor componente și de a-i supune voinței lor”, a afirmat Putin.

Președintele rus a insistat că Rusia și Ucraina ar trebui să urmărească unitatea, însă a precizat că nu se referă neapărat la reunirea celor două țări într-un singur stat.

„Nu neapărat în cadrul unui singur stat – nici măcar nu vorbim despre asta. Ci despre unitate în sensul cel mai larg al cuvântului”, a explicat Putin.

El a susținut că rușii și ucrainenii ar trebui să își unească resursele și eforturile pentru a atinge obiective comune. Liderul rus a făcut referire și la generațiile viitoare, afirmând că populația celor două țări ar trebui să privească dincolo de tragediile provocate de război.

„Indiferent ce se întâmplă, indiferent de tragediile care au loc astăzi, trebuie să ne gândim la viitor, la viitorul copiilor noștri, și să înțelegem că, dacă vrem să fim puternici, importanți și să avem condiții pentru o dezvoltare bună, trebuie, desigur, să fim împreună. În sensul că trebuie să ne unim forțele pentru a atinge obiective comune”, a declarat președintele rus.

În același interviu, liderul de la Kremlin a criticat conducerea Ucrainei, afirmând că puterea nu ar fi fost preluată de patrioți, ci de naționaliști care manifestă ură față de alte popoare. În opinia sa, o asemenea atitudine nu poate duce la rezultate durabile.

Putin a susținut, de asemenea, că Ucraina a trecut printr-un proces de depopulare și dezindustrializare încă din primii ani de independență, după destrămarea Uniunii Sovietice.

El a enumerat printre sectoarele industriale pe care Ucraina le-ar fi pierdut industria construcțiilor navale, industria aeronautică și cea producătoare de rachete. Președintele rus a afirmat că declinul acestor domenii nu ar fi fost provocat de atacurile rusești din prezent, ci ar fi început cu mult timp în urmă.

„Ce s-a întâmplat după destrămarea URSS și obținerea independenței de către Ucraina? Și-a pierdut industria construcțiilor navale, industria aeronautică și industria producătoare de rachete. În practică, au avut loc atât depopularea, cât și dezindustrializarea. Totul s-a destrămat. Și nu acum, nu în ultimele săptămâni, sub loviturile de represalii ale forțelor ruse de rachete. Nu, totul s-a prăbușit de la sine”, a susținut Putin.

Declarațiile președintelui rus reprezintă poziția sa asupra războiului și a relației dintre Rusia și Ucraina. În interviu, Putin a încercat să prezinte apropierea dintre cele două țări drept o soluție pentru viitor, în timp ce a pus sprijinul occidental pentru Kiev pe seama intereselor proprii ale statelor care îl acordă.