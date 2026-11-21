Autoritățile americane de securitate au transmis un avertisment companiilor aeriene, aeroporturilor și transportatorilor de marfă din Statele Unite, după ce grupări afiliate Al-Qaida au publicat mesaje în care laudă tentativa de deturnare a unui avion Flydubai din septembrie și îndeamnă la comiterea unor atacuri similare. Raportul a fost distribuit joi, 20 noiembrie, de FBI, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) și Administrația pentru Securitatea Transporturilor (TSA).

Avertismentul vine înaintea perioadei de vârf a călătoriilor de Ziua Recunoștinței, când milioane de americani urmează să călătorească cu avionul. Autoritățile precizează că, în acest moment, nu au fost identificate amenințări specifice și credibile, însă semnalează riscul unor acțiuni inspirate de propaganda teroristă.

Potrivit documentului transmis sectorului aviatic, mesajele publicate de grupări afiliate Al-Qaida reiau teme mai vechi ale propagandei organizației, în care susținătorii sunt îndemnați să exploateze accesul în sectorul aviației și să comită atacuri folosind aeronave comerciale.

Raportul menționează că mai multe materiale publice au prezentat tentativa de deturnare a zborului Flydubai drept un exemplu de urmat și au încurajat acțiuni împotriva unor ținte asociate intereselor americane, israeliene și evreiești.

Autoritățile americane nu au indicat existența unui plan de atac concret. Avertismentul are caracter preventiv și urmărește ca informațiile identificate de serviciile de securitate să ajungă la operatorii din sectorul privat, astfel încât aceștia să poată evalua eventualele riscuri.

Incidentul care a atras atenția autorităților s-a produs în septembrie, la bordul unui avion Flydubai care opera o cursă între Dubai și Tel Aviv. Potrivit declarațiilor premierului israelian Benjamin Netanyahu, unul dintre piloți l-ar fi atacat pe celălalt cu un topor în cabina de pilotaj, într-o aparentă tentativă de a prăbuși aeronava.

Pilotul atacat, deși rănit, a reușit să riposteze, iar atacatorul a fost arestat. Netanyahu a relatat incidentul, afirmând că intervenția pilotului a împiedicat o tragedie.

Ulterior s-a aflat că Hamam al-Hammami, ar fi postat pe rețelele sociale imagini cu caracter terorist. Tentativa de atac a fost ulterior elogiată în mesaje publicate de persoane și grupări afiliate Al-Qaida, potrivit raportului de securitate.

Avertismentul a fost transmis înaintea intervalului 24-30 noiembrie, când traficul aerian intern din Statele Unite este estimat să atingă unul dintre cele mai ridicate niveluri ale anului, în contextul sărbătorii Thanksgiving.

Potrivit estimărilor AAA citate de CNN, aproximativ șase milioane de persoane vor călători cu avionul pe rute interne în această perioadă.

Raportul recomandă operatorilor din aviație să sesizeze imediat autoritățile dacă identifică situații care ridică suspiciuni privind securitatea. FBI, DHS și TSA urmăresc astfel să limiteze riscurile într-o perioadă cu un volum ridicat de pasageri și activitate aeroportuară.

În concluzie, avertismentul american este unul preventiv. Autoritățile nu au confirmat o amenințare concretă, dar urmăresc propagarea mesajelor teroriste care promovează imitarea tentativei de atac asupra zborului Flydubai.