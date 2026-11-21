Petrolul Ploiești a câștigat cu 1-0 partida disputată sâmbătă seara, la Slobozia, împotriva formației Dinamo București, într-un meci marcat de incidente în tribune și de o întrerupere de peste 15 minute.

Arbitrul Gabriel Mihuleac nu a putut verifica imediat o fază controversată la monitorul VAR, după ce aparatura aflată în apropierea galeriei dinamoviste a fost răsturnată și avariată. După reluarea jocului și consultarea imaginilor, centralul a acordat penalty pentru Petrolul, transformat de N'Lundulu.

Partida a fost întreruptă pentru prima dată în minutul 22, din cauza materialelor pirotehnice folosite de suporteri. Jocul s-a reluat după aproximativ patru minute, însă un nou incident avea să provoace o pauză mult mai lungă.

În minutul 38, Petrolul a cerut penalty după un fault comis în careul dinamovist asupra lui Rodrigo Martins. Arbitrul a așteptat intervenția VAR, iar Gabriel Mihuleac s-a îndreptat spre monitor pentru a revedea faza.

În acel moment, ecranul amplasat în apropierea tribunei dinamoviste a fost răsturnat, fiind avariat. Potrivit relatării incidentului, suporteri au contribuit la căderea acestuia și ar fi rupt inclusiv cablul de alimentare, ceea ce a împiedicat verificarea imediată a imaginilor.

Meciul a fost oprit până la remedierea problemelor tehnice, iar întreruperea a durat mai bine de 15 minute. După ce aparatura a putut fi folosită din nou, Mihuleac a verificat faza și a dictat lovitură de la 11 metri pentru Petrolul.

Penalty-ul a fost executat de N'Lundulu, în minutul 45+12, atacantul ploieștenilor transformând și marcând astfel al patrulea său gol din actualul sezon. Petrolul a intrat la pauză în avantaj, după o primă repriză în care desfășurarea jocului fusese puternic influențată de incidentele din tribune.

Dinamo a încercat să revină în repriza secundă, însă nu a reușit să transforme ocaziile în gol. Armstrong a ratat în minutul 48, iar Karamoko a avut și el o oportunitate în minutul 63. În prelungiri, Zima a intervenit decisiv și a respins șutul lui Alberto Soro, în minutul 90+3, păstrând avantajul echipei sale.

Astfel, Petrolul s-a impus cu 1-0 și a provocat prima înfrângere stagională a lui Dinamo pe teren propriu.

În clasament, Dinamo ocupă locul al doilea, cu 33 de puncte, în timp ce Petrolul se află pe poziția a patra, cu 30 de puncte.

Dinamo: Bellaarouch – D. Irimia (Al. Musi 63), Pascual, Stoinov, Opruț – Armstrong (Tarbă 80), Alberto Soro, Mărginean, Cîrjan (Benavides 63) – Zandbergen, M. Karamoko. Antrenor: Nuno Campos.

Petrolul: Zima – Căpușă, Papp, Malula, A. Dumitrescu (Ludewig 78) – Hanca (D. Israel 67), Lucho Vega – Leo Teixeira, M. Ioniță (Țuțu 67), Rodrigo Martins (Argeșeanu 89) – N'Lundulu (Huseinov 89). Antrenor: Ricardo Sousa.

Cartonașe galbene: Cîrjan (36), D. Irimia (54), Opruț (66) / N'Lundulu (50), Lucho Vega (69).

Arbitri: Gabriel Mihuleac – Adrian Vornicu, Nicușor Marin.

Arbitri VAR: Adrian Cojocaru – Sorin Costreie.