Dinamo și FC Argeș, victorii în Cupa României
- Andrei Arvinte
- 29 octombrie 2026, 06:21
Dinamo București și FC Argeș au obținut victorii în etapa a doua a grupelor din Cupa României. Dinamoviștii au învins miercuri seara, pe teren propriu, formația Chindia Târgoviște, cu scorul de 5-2, în grupa D, în timp ce piteștenii s-au impus în deplasare, cu 3-0, în fața echipei de liga a treia CSM Corona Brașov, în grupa C.
Dinamo - Chindia, 5-2 în Cupa României
Dinamo a controlat prima repriză a partidei cu Chindia și a intrat la pauză cu un avantaj de două goluri. Diogo Pinto a deschis scorul în minutul 24, apoi a majorat diferența în minutul 33.
Atacantul dinamovist a completat tripla în minutul 66, iar Zandbergen a dus scorul la 4-0 în minutul 84.
Chindia a reușit să înscrie de două ori în poarta dinamoviștilor
Finalul a fost însă mai animat, după ce Rareș Mihai a redus din diferență în minutul 86, profitând de o eroare a portarului Roșca.
Bogdan Petre a înscris pentru Chindia în minutul 90, dar Zandbergen a stabilit scorul final, 5-2, în al treilea minut al prelungirilor.
În urma victoriei, Dinamo a ajuns la șase puncte în grupa D și ocupă primul loc, urmând să aștepte rezultatul partidei campioanei Universitatea Craiova.
FC Argeș, victorie în deplasare în Cupa României
În grupa C, FC Argeș a obținut prima victorie din această fază a competiției, după ce a trecut cu 3-0 de CSM Corona Brașov.
Piteștenii au deschis scorul în minutul 17, prin Charpentier, care a finalizat după pasa decisivă a lui Emmers. În minutul 26, Balaure a majorat avantajul cu un șut din interiorul careului. Scorul final a fost stabilit de Luvambo, în al doilea minut al prelungirilor.
FC Argeș a acumulat astfel trei puncte în grupa C din Cupa României.
În celelalte meciuri disputate miercuri, Minerul Lupeni și Politehnica Timișoara au remizat, scor 1-1, în grupa A, iar Sporting Liești și FC Bacău au încheiat la egalitate, 0-0, în grupa D.