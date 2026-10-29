Sport

Dinamo și FC Argeș, victorii în Cupa României

Dinamo și FC Argeș, victorii în Cupa României
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Din cuprinsul articolului

Dinamo București și FC Argeș au obținut victorii în etapa a doua a grupelor din Cupa României. Dinamoviștii au învins miercuri seara, pe teren propriu, formația Chindia Târgoviște, cu scorul de 5-2, în grupa D, în timp ce piteștenii s-au impus în deplasare, cu 3-0, în fața echipei de liga a treia CSM Corona Brașov, în grupa C.

Dinamo - Chindia, 5-2 în Cupa României

Dinamo a controlat prima repriză a partidei cu Chindia și a intrat la pauză cu un avantaj de două goluri. Diogo Pinto a deschis scorul în minutul 24, apoi a majorat diferența în minutul 33.

Atacantul dinamovist a completat tripla în minutul 66, iar Zandbergen a dus scorul la 4-0 în minutul 84.

Chindia a reușit să înscrie de două ori în poarta dinamoviștilor

Finalul a fost însă mai animat, după ce Rareș Mihai a redus din diferență în minutul 86, profitând de o eroare a portarului Roșca.

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Bogdan Petre a înscris pentru Chindia în minutul 90, dar Zandbergen a stabilit scorul final, 5-2, în al treilea minut al prelungirilor.

În urma victoriei, Dinamo a ajuns la șase puncte în grupa D și ocupă primul loc, urmând să aștepte rezultatul partidei campioanei Universitatea Craiova.

FC Arges

FC Arges / foto: FB

FC Argeș, victorie în deplasare în Cupa României

În grupa C, FC Argeș a obținut prima victorie din această fază a competiției, după ce a trecut cu 3-0 de CSM Corona Brașov.

Piteștenii au deschis scorul în minutul 17, prin Charpentier, care a finalizat după pasa decisivă a lui Emmers. În minutul 26, Balaure a majorat avantajul cu un șut din interiorul careului. Scorul final a fost stabilit de Luvambo, în al doilea minut al prelungirilor.

FC Argeș a acumulat astfel trei puncte în grupa C din Cupa României.

În celelalte meciuri disputate miercuri, Minerul Lupeni și Politehnica Timișoara au remizat, scor 1-1, în grupa A, iar Sporting Liești și FC Bacău au încheiat la egalitate, 0-0, în grupa D.

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