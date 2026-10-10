Dinamo își consolidează poziția de lider după 2-0 cu Sepsi

Dinamo București a obținut o victorie importantă în deplasare, învingând formația Sepsi OSK cu scorul de 2-0, într-o partidă disputată vineri seara, în etapa a 11-a din Superligă.

Grație acestui rezultat, echipa antrenată de Nuno Campos și-a păstrat poziția de lider, acumulând 26 de puncte. De cealaltă parte, Sepsi a rămas pe locul al nouălea, cu 13 puncte.

Formația bucureșteană a început mai bine întâlnirea și a controlat jocul în prima repriză, când și-a creat mai multe ocazii periculoase. Karamoko a fost aproape de deschiderea scorului în minutul 13, iar Opruț a amenințat poarta gazdelor zece minute mai târziu.

Presiunea oaspeților s-a concretizat în minutul 24, când Martin Pascual a înscris cu o lovitură de cap. Dinamo a continuat să domine, iar Alberto Soro a majorat avantajul în minutul 36, stabilind scorul de la pauză, 2-0.

După reluare, Armstrong a avut o oportunitate de a înscrie în minutul 46, însă nu a reușit să finalizeze. Sepsi a încercat să revină în joc, iar cea mai mare șansă a gazdelor a venit în minutul 75. Cmilijanic a trimis mingea în bară, iar la revenire a șutat peste poartă.

Partida a fost întreruptă în minutul 82 de arbitrul Viorel Flueran, după scandările suporterilor dinamoviști. Căpitanul Cătălin Cîrjan a fost trimis să atenționeze galeria oaspeților. Jocul s-a reluat după aproximativ două minute, fără ca scorul să se mai modifice.

Dinamo a gestionat avantajul până la final și a plecat cu toate cele trei puncte de la Sfântu Gheorghe, confirmându-și forma bună din campionat.

Sepsi: D. Lazăr – Cascardo, Vîrtej, L. Rose, Vianna – Daguin, N. Păun, Silaghi – D. Andrei, Mawa, Batzula. Antrenor: Ovidiu Burcă.

Dinamo: Bellaarouch – D. Irimia, Pascual, Stoinov, Opruț – Armstrong, Alberto Soro, Mărginean, Cîrjan – Zandbergen, Karamoko. Antrenor: Nuno Campos.