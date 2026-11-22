Locul din fața gardului unei case nu îi aparține automat proprietarului, chiar dacă acesta îl curăță, îl întreține sau își parchează acolo mașina în fiecare zi, potrivit Codului Civil. Trotuarele, zonele verzi și anumite suprafețe de pe marginea drumurilor fac parte, de regulă, din domeniul public, iar utilizarea lor este reglementată de lege și de normele stabilite de autoritățile locale.

Confuzia apare frecvent în disputele dintre vecini, mai ales atunci când un șofer parchează în dreptul unei locuințe, iar proprietarul consideră că acel spațiu ar trebui să îi fie rezervat. Legislația românească face însă diferența între dreptul de proprietate asupra unui imobil, utilizarea domeniului public și accesul la propria locuință.

Suprafața aflată între limita proprietății private și carosabil poate include trotuarul, zona verde, acostamentul sau alte terenuri amenajate pentru circulație și parcare. Regimul juridic al acestora depinde de situația concretă, însă, în mod obișnuit, străzile și trotuarele sunt administrate de autoritățile publice locale.

Codul civil, la articolele 858-861, reglementează proprietatea publică și stabilește că bunurile care aparțin statului sau unităților administrativ-teritoriale și sunt destinate uzului ori interesului public au un regim juridic distinct. Aceste bunuri sunt, în principiu, inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

Prin urmare, faptul că un proprietar curăță trotuarul, plantează flori în zona din fața gardului sau folosește frecvent un loc de parcare nu îi conferă drept de proprietate asupra terenului respectiv. Regimul juridic nu se schimbă prin simpla utilizare sau întreținere.

Proprietarul unei locuințe poate utiliza spațiul public din fața casei în condițiile aplicabile tuturor cetățenilor. Poate circula pe trotuar, poate folosi zonele publice amenajate și poate parca pe porțiunile unde staționarea este permisă, fără a beneficia de un drept exclusiv asupra acestora.

Aceeași regulă se aplică și celorlalți conducători auto. Dacă în fața unei case există un loc de parcare legal, un alt șofer îl poate utiliza, chiar dacă proprietarul imobilului obișnuiește să își lase acolo mașina.

Excepția importantă este accesul auto în curte sau în garaj. Regulamentul de aplicare a Codului rutier, aprobat prin HG nr. 1391/2006, interzice staționarea voluntară a vehiculelor în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice, potrivit articolului 143, litera d).

Astfel, dacă o mașină blochează intrarea în curte, proprietarul poate solicita intervenția autorităților competente. Interdicția nu se extinde însă automat asupra întregii porțiuni de stradă din fața locuinței, dacă nu există o cale de acces efectivă sau alte restricții legale.

Un loc de parcare de pe domeniul public nu poate fi rezervat unilateral de proprietarul unei case. Montarea unor obiecte, a unor conuri, scaune, lanțuri sau alte obstacole pentru a împiedica parcarea altor mașini poate reprezenta o ocupare nelegală a domeniului public, dacă nu există o autorizare în acest sens.

Situația este diferită în cazul locurilor de parcare atribuite oficial de administrația locală. În acest caz, titularul poate beneficia de drepturile prevăzute de regulamentul local și de contractul sau autorizația de atribuire, însă locul nu devine proprietatea sa.

Parcarea pe trotuar este permisă doar în condițiile prevăzute de legislația rutieră. Potrivit articolului 144 din Regulamentul de aplicare a Codului rutier, administratorul drumului poate amenaja și semnaliza locuri de parcare pe trotuar, cu respectarea condițiilor legale, inclusiv a unui culoar pentru pietoni de cel puțin un metru în situațiile prevăzute de regulament.

Deși nu dețin trotuarul din fața casei, proprietarii au obligații privind curățenia și întreținerea anumitor suprafețe. Acestea sunt reglementate de OG nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților, iar aplicarea concretă poate fi completată prin hotărârile consiliilor locale.

Articolul 9 al ordonanței prevede, printre altele, obligația menținerii curățeniei pe trotuare, în anumite spații publice și pe locurile de parcare folosite, precum și îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor, potrivit normelor stabilite de autoritățile locale.

În cazul gospodăriilor din zonele în care există șanțuri, rigole sau podețe aferente proprietății, ordonanța prevede și obligații de curățare și întreținere a acestora.

Regulile concrete, termenele și eventualele sancțiuni pot varia în funcție de localitate, motiv pentru care proprietarii trebuie să consulte și regulamentul de gospodărire adoptat de primăria de care aparțin.

Faptul că un trotuar, o zonă verde sau un loc de parcare se află în fața unei locuințe nu conferă automat proprietarului drepturi exclusive asupra acestuia.

Accesul în curte trebuie protejat, parcarea trebuie să respecte regulile rutiere, iar ocuparea domeniului public pentru rezervarea unui loc nu poate fi făcută fără temei legal.