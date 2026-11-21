Câinii pot detecta schimbări ale mirosurilor, sunetelor și mediului înconjurător pe care oamenii nu le sesizează, iar unele dintre aceste capacități au fost confirmate de cercetări științifice, potrivit publicației Plos One. De la identificarea stresului și a unor modificări fiziologice până la reacția la furtuni, simțurile câinilor le permit să observe indicii subtile înainte ca acestea să devină evidente pentru stăpânii lor.

Comportamentele care par uneori inexplicabile au, în multe cazuri, legătură cu mirosul, auzul, sensibilitatea la stimuli și capacitatea animalelor de a învăța rutine. Nu toate presupusele premoniții sunt demonstrate științific, însă există situații în care câinii detectează semnale pe care oamenii nu le pot percepe.

Câinii pot detecta modificările chimice asociate stresului uman. Atunci când o persoană este stresată, organismul produce schimbări fiziologice care influențează inclusiv mirosul transpirației și al respirației.

Un studiu publicat în 2022 în revista PLOS ONE a arătat că patru câini au putut distinge probe de respirație și transpirație prelevate de la oameni aflați în condiții de stres față de cele colectate în stare de repaus. Precizia combinată în testele efectuate a fost de 93,75%.

Rezultatele sugerează că mirosul poate transmite informații despre starea fiziologică a unei persoane, chiar și atunci când schimbările nu sunt vizibile.

Un câine poate reacționa la tristețe, teamă, nervozitate sau agitație prin apropiere, retragere ori modificarea comportamentului. El nu interpretează emoțiile în același mod ca oamenii, dar poate combina mirosurile, expresia facială, postura, vocea și gesturile pentru a identifica schimbări în starea unei persoane.

Animalele care trăiesc de mult timp alături de aceeași familie pot învăța foarte bine comportamentele obișnuite ale membrilor acesteia și pot sesiza rapid când ceva este diferit.

Unii câini devin agitați, se ascund sau caută apropierea stăpânului înainte ca furtuna să înceapă. Explicația poate ține de capacitatea lor de a auzi tunetele îndepărtate, de a percepe modificări ale presiunii atmosferice și de a sesiza anumite schimbări din mediul înconjurător.

Auzul și sensibilitatea la stimuli ambientali le pot oferi un avantaj față de oameni, care observă fenomenul abia când acesta devine mai evident.

Unii câini special antrenați pot semnala scăderea glicemiei la persoanele cu diabet, înainte ca acestea să resimtă simptome evidente. Cercetătorii consideră că animalele detectează modificări ale compușilor chimici eliminați prin piele și respirație.

În studiile dedicate câinilor de alertă pentru diabet, rezultatele au indicat că anumite animale pot identifica episoade de hipoglicemie cu o precizie semnificativă. Performanța diferă însă de la un câine la altul, iar această capacitate nu este prezentă automat la toate exemplarele.

Câinii pot fi antrenați să identifice anumite boli prin detectarea unor compuși organici volatili, prezenți în respirație, transpirație sau alte probe biologice. Cercetările au analizat capacitatea lor de a detecta inclusiv anumite tipuri de cancer și infecții.

Oamenii de știință studiază aceste abilități pentru a înțelege dacă mirosul poate contribui la dezvoltarea unor metode de screening. Rezultatele sunt promițătoare în anumite domenii, însă detectarea de către câini nu înlocuiește investigațiile medicale și diagnosticul stabilit de specialiști.

Există relatări și cercetări care arată că unii câini pot semnala apariția unei crize epileptice sau pot reacționa în timpul acesteia. Posibilele indicii includ schimbări ale mirosului corporal, ale comportamentului și ale unor semnale fiziologice.

Unele animale sunt antrenate să avertizeze persoanele cu epilepsie, oferindu-le timp să se pregătească sau să ajungă într-un loc sigur. Totuși, cercetările în acest domeniu sunt încă în dezvoltare, iar capacitatea de anticipare nu este garantată în cazul tuturor câinilor.

Un câine poate părea că știe când stăpânul urmează să ajungă acasă sau când o persoană familiară se apropie de locuință. În multe situații, explicația poate fi legată de miros și auz.

Animalele pot percepe mirosuri purtate de aer, zgomote discrete, pași, sunete ale mașinii sau alte indicii asociate cu o persoană. În plus, învață rutinele celor din jur și pot anticipa evenimentele pe baza unor tipare repetate.

Câinii pot reacționa la zgomote, vibrații și modificări ale mediului pe care oamenii nu le percep imediat. În cazul cutremurelor, există numeroase relatări despre comportamente neobișnuite înaintea seismelor, însă dovezile științifice nu confirmă în mod consistent că animalele pot prezice cutremurele.

Reacțiile lor pot fi influențate de stimuli locali, dar nu există o metodă fiabilă prin care comportamentul unui câine să fie folosit pentru anticiparea unui seism.

Auzul câinilor le permite să detecteze anumite sunete mai slabe și frecvențe mai înalte decât cele percepute de oameni. Din acest motiv, un patruped poate deveni atent, poate lătra sau poate orienta urechile către o sursă sonoră pe care stăpânul nu o identifică.

Reacția poate apărea în cazul unor animale aflate la distanță, al unor zgomote din interiorul locuinței sau al unor sunete produse în exterior. Capacitatea auditivă este una dintre explicațiile pentru comportamentele care par uneori inexplicabile.

Câinii pot detecta prin miros informații despre alte animale, inclusiv despre starea lor fiziologică, identitate și anumite schimbări asociate reproducerii. Mirosurile oferă indicii pe care oamenii nu le pot percepe în mod obișnuit.

Această capacitate îi ajută să identifice alți câini, să recunoască urme olfactive și să reacționeze la informații chimice din mediul înconjurător. Pentru un câine, mirosul reprezintă o sursă de informații mult mai complexă decât este pentru un om.

Multe dintre comportamentele interpretate drept premoniții sunt explicate prin sensibilitatea olfactivă, auzul, capacitatea de a observa indicii subtile și învățarea rutinelor. Cercetările confirmă că anumite semnale chimice asociate stresului și unor stări fiziologice pot fi detectate de câini, însă nu toate presupusele capacități predictive au fost demonstrate științific.