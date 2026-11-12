Politica

Investiție europeană de aproape 40 de milioane de euro pentru cercetarea bolilor cardiovasculare la femei. Comisia Europeană pregătește o strategie dedicată sănătății feminine

Investiție europeană de aproape 40 de milioane de euro pentru cercetarea bolilor cardiovasculare la femei. Comisia Europeană pregătește o strategie dedicată sănătății feminineBoli de inimă. Sursa foto: Dreamstime.com
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Sănătatea pentru femei ar putea beneficia de noi investiții și măsuri la nivelul Uniunii Europene, după două anunțuri făcute de comisarul european pentru Sănătate, Olivér Várhelyi, în cadrul unei conferințe organizate la Bruxelles.

Investiție europeană de aproape 40 de milioane de euro pentru cercetarea bolilor cardiovasculare la femei

Oficialul a anunțat lansarea, la începutul anului 2027, a unei finanțări de aproape 40 de milioane de euro pentru cercetarea diferențelor dintre modul în carebolile cardiovasculare afectează femeile și bărbații, dar și elaborarea unei Foi de Parcurs Europene privind Sănătatea Femeilor, anunță Gabriela Firea.

Cele două inițiative au fost prezentate în cadrul unei dezbateri organizate la Parlamentul European, în urma demersurilor pentru adoptarea unui Plan European de Acțiune privind Sănătatea Femeilor. Potrivit organizatoarei conferinței, investiția va permite cercetarea factorilor de risc, a evoluției bolilor cardiovasculare și a diferențelor dintre sexe în manifestarea acestora.

Totodată, Comisia Europeană va crea un cadru strategic care să reunească viitoarele măsuri europene privind diagnosticarea timpurie, cercetarea medicală și studiile clinice dedicate femeilor.

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Femeile din UE trăiesc mai mult decât bărbații, dar petrec cu 25% mai mult din viață în stare de boală

Inițiatorii planului atrag atenția asupra unei discrepanțe importante: deși femeile din Uniunea Europeană trăiesc mai mult decât bărbații, acestea petrec cu 25% mai mult din viață în stare de boală.

Documentul propune o abordare structurată pe trei etape de viață, denumită conceptul 15/35/55. Prima etapă, dedicată adolescenței, pune accent pe educație medicală, prevenție și identificarea timpurie a unor afecțiuni precum endometrioza.

Perioada de după 35 de ani vizează sănătatea reproductivă, accesul la tratamente de fertilitate, îngrijirea maternală și diagnosticarea rapidă a bolilor autoimune și a cancerelor. Pentru femeile de peste 55 de ani sunt propuse screeninguri de calitate, servicii pentru gestionarea menopauzei și îngrijire integrată.

Reducerea deficitului de date medicale despre femei

Planul solicită și reducerea deficitului de date medicale, acces echitabil la servicii și crearea unui fond european pentru tratamente de fertilitate. Printre propuneri se află și monitorizarea progreselor printr-un tablou de bord european.

La conferință au participat, printre alții, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene Roxana Mînzatu, vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

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