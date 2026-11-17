Proprietarii de locuințe care folosesc fose septice sau alte sisteme individuale de colectare și epurare a apelor uzate trebuie să respecte obligațiile de înregistrare și întreținere prevăzute de legislația în vigoare. Nerespectarea regulilor poate atrage amenzi de până la 10.000 de lei, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 714/2022.

Actul normativ stabilește condițiile în care trebuie înregistrate aceste instalații, precum și responsabilitățile proprietarilor și ale firmelor care efectuează vidanjarea.

Regulile se aplică locuințelor care utilizează sisteme individuale adecvate și nu sunt conectate la rețeaua publică de canalizare.

Potrivit articolului 11 din HG nr. 714/2022, proprietarii trebuie să înscrie sistemul individual în registrul ținut de autoritatea administrației publice locale.

Pentru instalațiile noi, termenul este de 120 de zile de la conectarea locuinței la sistemul individual de colectare și/sau epurare a apelor uzate.

În cazul instalațiilor construite înainte de intrarea în vigoare a hotărârii, legea a prevăzut un termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ. Acest termen tranzitoriu a expirat în 2022.

Registrul este administrat de primărie și poate fi organizat inclusiv în format online. Autoritățile locale trebuie să pună la dispoziția proprietarilor formularele necesare pentru înregistrare.

Articolul 23 din HG nr. 714/2022 stabilește amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei pentru persoanele fizice și juridice care nu respectă obligațiile de înregistrare prevăzute la articolul 11.

Aceeași sancțiune se aplică și în cazul nerespectării obligației referitoare la intervalele de vidanjare și preluare a nămolului, care trebuie înscrise în registrul ținut de primărie.

Controalele sunt realizate de Garda Națională de Mediu și de personalul împuternicit al Inspecției Apelor din cadrul autorității de gospodărire a apelor.

Legislația stabilește reguli și pentru exploatarea și întreținerea instalațiilor.

Conform articolului 15 din HG nr. 714/2022, eliminarea nămolului de epurare trebuie realizată prin intermediul unei firme acreditate pentru vidanjare. În cazul sistemelor care colectează apele uzate, proprietarii trebuie să încheie un contract cu o firmă de vidanjare pentru transportarea acestora la o stație de epurare.

La rândul lor, firmele specializate au obligația să transporte nămolul la instalații de tratare conforme cu cerințele de protecție a mediului.

Hotărârea prevede amenzi între 15.000 și 20.000 de lei pentru firmele de vidanjare care nu respectă obligațiile tehnice privind echiparea autospecialelor cu sisteme de măsurare a volumului, raportare și localizare GPS.

Prin urmare, sancțiunile prevăzute expres de HG nr. 714/2022 diferă în funcție de obligația încălcată și de persoana responsabilă.

Nu toate fosele septice au automat aceeași obligație de autorizare din partea Administrației Naționale „Apele Române”.

Potrivit articolului 5 din HG nr. 714/2022, sistemele individuale care epurează apele uzate și evacuează apa rezultată, direct sau indirect, în apele de suprafață ori subterane trebuie să obțină avizul și autorizația de gospodărire a apelor.

Documentația tehnică trebuie să cuprindă caracteristicile constructive și performanțele instalației, parametrii de calitate ai apei epurate și informații despre solul sau corpul de apă în care aceasta este evacuată.

Pentru emiterea autorizației sunt necesare și documente care să ateste verificarea etanșeității instalației, precum și certificatele de calitate sau de conformitate ale echipamentelor achiziționate de la producători.

Reglementările urmăresc prevenirea poluării apelor și protejarea sănătății populației.

Proprietarii de case care utilizează sisteme individuale de colectare sau epurare a apelor uzate trebuie să verifice la primăria de care aparțin dacă instalația figurează în registrul local și ce documente sunt necesare pentru conformare.

De asemenea, trebuie să respecte intervalele de vidanjare și să apeleze la firme acreditate, astfel încât evacuarea apelor uzate și a nămolului să se realizeze în condiții legale.

Precizare juridică: Informația potrivit căreia simpla lipsă a contractului de vidanjare sau a facturilor ar atrage automat o amendă de până la 50.000 de lei nu este confirmată de prevederile HG nr. 714/2022. Actul normativ stabilește distinct sancțiunile aplicabile proprietarilor și firmelor de vidanjare. Nu este corectă atribuirea unei amenzi de 50.000 de lei acestei situații fără identificarea unui alt temei legal aplicabil.