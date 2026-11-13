Proprietarii de locuințe din România sunt sfătuiți să verifice centralele termice și instalațiile de încălzire înainte de venirea perioadelor geroase, pentru a reduce riscul unor defecțiuni în timpul iernii, potrivit legii. Verificarea presiunii, aerisirea caloriferelor și controlul termostatului sunt câteva dintre operațiunile care pot ajuta la identificarea problemelor înainte ca sistemul să fie folosit intens.

Recomandările vizează atât locuințele încălzite cu centrale individuale, cât și instalațiile care au nevoie de întreținere periodică.

O centrală care funcționează necorespunzător poate încălzi inegal camerele, poate consuma mai mult gaz decât este necesar sau se poate opri în perioadele în care temperaturile exterioare sunt foarte scăzute.

În plus, proprietarii trebuie să țină cont de obligațiile legale privind verificările tehnice periodice.

Unul dintre primele lucruri pe care proprietarii le pot verifica este presiunea apei din instalația de încălzire. Valoarea trebuie să se încadreze în intervalul recomandat de producător, indicat în manualul centralei.

O presiune prea mică poate determina oprirea aparatului sau funcționarea necorespunzătoare a acestuia. În schimb, variațiile neobișnuite ale presiunii pot indica existența unor probleme care necesită intervenția unui specialist.

Este recomandat ca proprietarii să urmărească și modul în care se încălzesc caloriferele. Dacă unele radiatoare rămân reci în partea superioară sau se încălzesc neuniform, cauza poate fi acumularea aerului în instalație ori o problemă de circulație a agentului termic.

Aerisirea caloriferelor poate contribui la îmbunătățirea circulației apei și la distribuirea mai uniformă a căldurii. Dacă problema persistă după această operațiune, instalația trebuie verificată de personal calificat.

Un alt element care merită verificat înainte de iarnă este termostatul de ambient. Acesta transmite centralei informații despre temperatura din locuință și contribuie la reglarea funcționării sistemului de încălzire.

Un termostat defect, amplasat necorespunzător sau configurat incorect poate determina pornirea și oprirea centralei la intervale nepotrivite. În anumite situații, sistemul poate încălzi excesiv locuința sau poate funcționa mai mult decât este necesar.

Proprietarii pot verifica setările de temperatură și bateriile dispozitivului, dacă acesta funcționează cu baterii. Dacă centrala nu răspunde corect comenzilor, este indicată verificarea conexiunilor și a echipamentului de către un tehnician.

Un control preventiv poate identifica din timp problemele care ar deveni mai costisitoare dacă sunt descoperite în mijlocul sezonului rece.

Pe lângă întreținerea obișnuită, proprietarii trebuie să respecte termenele prevăzute de legislație pentru verificarea centralelor termice și a instalațiilor de gaze naturale.

Potrivit prescripției tehnice ISCIR PT A1-2010, verificarea tehnică periodică (VTP) a aparatelor de încălzire cu puteri de până la 400 kW se efectuează la un interval de doi ani, de către persoane juridice autorizate. Verificarea presupune controlul integrității aparatului, al instalației de ardere, analiza gazelor arse și testarea dispozitivelor de siguranță.

Există însă o diferență între verificarea centralei și verificarea instalației de gaze naturale. Cele două operațiuni au reglementări și cerințe distincte.

Conform procedurii aprobate prin Ordinul ANRE nr. 179/2015, verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale este obligatorie la maximum doi ani. Revizia tehnică se efectuează la maximum zece ani, dar și după întreruperea utilizării instalației pentru mai mult de șase luni sau după un eveniment care ar fi putut să o afecteze.

Aceste operațiuni trebuie realizate de operatori economici autorizați ANRE, aleși de clientul final.

Prin urmare, efectuarea unei revizii obișnuite de service a centralei nu înlocuiește automat verificarea tehnică periodică ISCIR. Proprietarii trebuie să urmărească separat termenele înscrise în documentele echipamentului și cele aferente instalației de gaze.

Există câteva indicii care ar trebui să determine proprietarii să solicite un control tehnic:

caloriferele se încălzesc neuniform sau rămân reci;

presiunea centralei scade frecvent;

apar zgomote neobișnuite în instalație;

centrala pornește și se oprește repetat;

temperatura din locuință nu corespunde setărilor termostatului;

apar erori repetate pe afișajul centralei.

În cazul în care se simte miros de gaz, proprietarii nu trebuie să încerce să identifice sau să remedieze singuri defecțiunea. Este necesară respectarea procedurilor de siguranță și anunțarea serviciului de intervenție al distribuitorului de gaze.

În timpul iernii, centralele termice funcționează mai multe ore pe zi, iar solicitarea instalațiilor crește odată cu scăderea temperaturilor exterioare. O defecțiune apărută în această perioadă poate lăsa locuința fără încălzire și poate necesita o intervenție de urgență.

Programarea verificărilor înainte de sezonul rece le oferă proprietarilor timp să remedieze eventualele probleme și să înlocuiască piesele uzate, atunci când este cazul.

În concluzie, verificarea centralei termice, a caloriferelor și a termostatului ar trebui inclusă în pregătirile pentru sezonul rece. Respectarea termenelor ISCIR și ANRE completează aceste măsuri și contribuie la utilizarea în condiții de siguranță a sistemelor de încălzire.