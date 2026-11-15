Odată cu venirea sezonului rece, mulți români caută metode prin care să reducă facturile la încălzire. Una dintre soluțiile la care apelează proprietarii este închiderea caloriferelor din camerele în care nu stau, în speranța că vor economisi bani. Deși metoda poate reduce cantitatea de energie necesară pentru încălzirea locuinței, există și câteva riscuri care nu trebuie ignorate, potrivit LBC.

Atunci când un calorifer este închis complet, temperatura din camera respectivă începe să scadă. Pereții, podeaua și mobilierul se răcesc treptat, iar diferența de temperatură dintre această încăpere și restul locuinței poate favoriza apariția condensului.

Oprirea caloriferelor din camerele nefolosite poate aduce economii, deoarece centrala nu mai trebuie să încălzească acele spații la aceeași temperatură ca restul locuinței.

Totuși, rezultatul depinde de mai mulți factori, printre care izolația casei, tipul instalației de încălzire și temperatura menținută în celelalte încăperi.

Dacă o cameră rămâne complet rece, căldura din încăperile alăturate se poate transfera către aceasta. În consecință, centrala poate funcționa mai mult pentru a menține temperatura dorită în restul locuinței.

Unul dintre cele mai importante riscuri apare atunci când temperatura dintr-o încăpere scade prea mult. Pereții reci favorizează formarea condensului atunci când intră în contact cu aerul cald și umed din locuință.

În timp, umezeala acumulată poate duce la apariția petelor de mucegai, în special în colțurile camerelor, în spatele mobilierului și în apropierea ferestrelor.

Problema poate fi mai accentuată în locuințele cu izolație slabă sau cu ventilație insuficientă.

Specialiștii recomandă evitarea diferențelor foarte mari de temperatură între încăperile aceleiași locuințe. În loc să închizi complet caloriferele, poți reduce temperatura din camerele în care nu stai frecvent.

O valoare orientativă este de 16-18 grade Celsius, în funcție de izolația locuinței, umiditate și condițiile din exterior.

În dormitor sau în living, temperatura poate fi menținută la un nivel mai ridicat, în funcție de preferințele proprietarilor.

Dacă ai redus încălzirea într-o cameră pe care nu o folosești, este util să păstrezi ușa închisă pentru a limita transferul de aer cald și umed din celelalte încăperi.

În același timp, aerisirea regulată rămâne importantă. Deschiderea ferestrelor pentru perioade scurte ajută la eliminarea umidității acumulate în interior.

De asemenea, este recomandat să verifici periodic colțurile pereților și zonele din spatele mobilierului, unde pot apărea primele semne de condens.

În cazul locuințelor cu centrală proprie, oprirea mai multor calorifere poate influența circulația apei prin instalație. Unele sisteme au nevoie de un debit minim pentru a funcționa corect, iar închiderea prea multor robinete termostatice poate provoca probleme.

De aceea, înainte de a opri mai multe calorifere, este bine să verifici recomandările producătorului centralei sau să ceri sfatul unui instalator.

Reducerea temperaturii în camerele nefolosite, fără răcirea excesivă a acestora, poate reprezenta o soluție mai potrivită pentru economisirea energiei și menținerea unui mediu sănătos în locuință.