O factură la energie electrică de două sau chiar trei ori mai mare decât în lunile precedente poate ridica semne de întrebare. Înainte de a contacta furnizorul și de a contesta suma, există câteva verificări care te pot ajuta să identifici cauza diferenței și să stabilești dacă este vorba despre o eroare de facturare sau despre un consum mai ridicat, arată Ghidul Energiei.

Primul lucru pe care trebuie să îl verifici este indexul contorului. Notează valoarea afișată, împreună cu data și ora, și fă o fotografie. Ulterior, compară indexul cu cel trecut pe factura primită.

Dacă valoarea de pe contor este considerabil mai mică decât cea facturată, este posibil să fi fost utilizată o estimare prea mare. În schimb, dacă indexul real este mai ridicat decât cel înscris pe factură, cantitatea de energie facturată poate fi corectă, iar diferența ar putea apărea pe documentul următor.

O altă informație importantă se găsește chiar pe factură, lângă index. Acolo este menționat dacă valoarea provine dintr-o citire efectivă, dintr-o autocitire sau dintr-o estimare.

O factură calculată pe baza unui consum estimat poate explica o sumă neobișnuit de mare, mai ales dacă și documentele precedente au fost emise pe baza unor valori aproximative. În momentul în care furnizorul înregistrează indexul real, poate apărea o regularizare care include energia utilizată în mai multe luni.

Verifică dacă pe factură există și o poziție distinctă pentru regularizarea unor perioade anterioare. Astfel, o sumă care pare să reprezinte consumul unei singure luni poate include, de fapt, mai multe luni de energie electrică.

Perioada pentru care a fost emisă factura este un alt detaliu care merită verificat. Compară datele de început și de sfârșit cu cele înscrise pe documentul precedent.

De exemplu, o factură aferentă unui interval de 46 de zile, în locul unuia obișnuit de 31 de zile, poate duce la o sumă considerabil mai mare, fără ca locuința să fi înregistrat o creștere neobișnuită a consumului zilnic.

Astfel de situații pot apărea după modificarea ciclului de citire, schimbarea furnizorului sau înlocuirea contorului.

Dacă indexul și perioada de facturare sunt corecte, următorul pas este verificarea prețului unitar. Compară tariful energiei active de pe factură cu cel prevăzut în contract sau în ultima ofertă acceptată.

Există mai multe situații care pot determina o creștere a prețului. Una dintre ele este expirarea unei oferte cu tarif fix, urmată de trecerea la prețul standard practicat de furnizor. De asemenea, anumite reduceri sau bonusuri contractuale pot înceta după expirarea perioadei pentru care au fost acordate.

În plus, valoarea finală poate fi influențată de modificarea unor componente reglementate, precum tarifele de distribuție și transport sau diferite contribuții. Aceste costuri nu sunt stabilite direct de furnizor.

Suma de plată înscrisă pe factură nu reprezintă întotdeauna exclusiv contravaloarea energiei electrice din perioada recentă.

Verifică dacă documentul include restanțe din lunile precedente, penalități sau alte sume neachitate. Este posibil ca o plată efectuată cu puțin timp înainte de emiterea noii facturi să nu fi fost încă înregistrată în evidențele furnizorului.

Separarea valorii aferente consumului curent de eventualele datorii anterioare te ajută să identifici suma pe care trebuie să o achiți efectiv pentru perioada facturată.

Dacă indexul, perioada, tariful și soldul sunt corecte, trebuie verificată instalația electrică și aparatele folosite în locuință.

Printre echipamentele care pot determina o creștere importantă a consumului se numără:

Radiatoarele electrice: un aparat cu o putere de 2 kW, lăsat pornit perioade îndelungate, poate înregistra un consum semnificativ într-o singură lună.

Boilerele electrice: depunerile de calcar de pe rezistență sau defectarea termostatului pot determina funcționarea necorespunzătoare și încălzirea repetată a apei.

Frigiderele și alte electrocasnice vechi: garniturile deteriorate sau problemele compresorului pot face ca aparatele să funcționeze aproape continuu.

Pompele și instalațiile exterioare: hidrofoarele care pornesc frecvent din cauza unor pierderi, pompele de recirculare, sistemele de irigații sau cablurile electrice antiîngheț pot contribui la creșterea facturii.

Consumatori conectați la instalația locuinței: în anumite situații, energia poate fi utilizată și de alte persoane, în special în cazul anexelor, garajelor comune sau al unor modificări recente ale instalației.

O metodă de verificare presupune oprirea aparatelor electrice care pot fi deconectate și observarea indexului contorului. Se notează valoarea inițială, se așteaptă o oră, apoi se verifică din nou. Diferența oferă o imagine asupra consumului de bază al locuinței.

Dacă valoarea înregistrată este neobișnuit de mare, poate exista un consum permanent care necesită identificarea sursei.

Dacă verificările indică o posibilă eroare, sesizarea trebuie transmisă în scris, prin canalele oficiale ale furnizorului. Este important să soliciți un număr de înregistrare pentru reclamație.

Documentul trebuie să conțină codul locului de consum, numărul facturii contestate, indexul citit personal, data verificării și fotografia contorului.

De asemenea, este important să formulezi clar solicitarea. Poți cere recalcularea facturii pe baza indexului real, explicarea sumelor aferente regularizării sau corectarea valorilor facturate.

Dacă suma contestată este ridicată, poți solicita și eșalonarea părții care nu face obiectul disputei, pentru a evita acumularea unor penalități.

În situația în care răspunsul furnizorului nu rezolvă problema, următorul pas este depunerea unei sesizări la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Reclamația trebuie însoțită de documentele relevante și de corespondența purtată anterior cu furnizorul.

Există și situații în care un consum neobișnuit poate indica o problemă la instalația electrică. Mirosul de plastic încins, prizele sau întrerupătoarele care se încălzesc, declanșarea repetată a siguranțelor și urmele de funingine sunt semne care necesită verificarea instalației de către un electrician autorizat ANRE. În astfel de cazuri, nu este recomandată investigarea pe cont propriu.