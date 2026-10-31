Consumatorii casnici ar putea plăti facturi la curent electric cu 10% până la 22% mai mari în perioada următoare, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, crede ministrul Energiei.

În schimb, facturile la gaze naturale ar trebui să rămână la un nivel similar, în condițiile menținerii măsurilor de plafonare și ale unui consum neschimbat.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, estimează că prețurile la energia electrică pentru populație vor continua să crească, în contextul ofertelor mai mari publicate de furnizori pe platforma Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Potrivit acestuia, majorările s-ar putea reflecta în facturile consumatorilor casnici în perioada următoare.

Oficialul explică faptul că ofertele disponibile pe platforma ANRE sunt mai ridicate decât cele din aceeași perioadă a anului trecut, iar aceste prețuri se regăsesc, în multe cazuri, în contractele încheiate între furnizori și clienți.

„Pe partea de energie electrică, există, în momentul de faţă, o creştere a preţurilor care este vizibilă pe site-ul ANRE-ului, adică, acolo unde se pun ofertele.

Ofertele care sunt făcute de diverşi furnizori se plasează pe această platformă, a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie, iar, în momentul de faţă, aceste oferte sunt mai mari, ceea ce înseamnă că, probabil, multe contracte individual încheiate între furnizori şi consumatori au aceste oferte pe care le vedem noi, ele devin şi preţuri în contract. Şi ca atare, da, discutăm de o creştere a preţurilor la energie electrică pentru consumatorii casnici”, a afirmat ministrul.

În funcție de furnizor și de oferta contractuală, Dumitru Chisăliță estimează că facturile la electricitate ar putea fi mai mari cu 10% până la 20-22%. Diferențele vor depinde de prețurile practicate de fiecare companie și de condițiile contractelor individuale.

„Undeva între 10 şi 20-22%”, a indicat ministrul, referindu-se la nivelul estimat al majorărilor, pe baza evoluțiilor ofertelor publicate de ANRE.

În ceea ce privește gazele naturale, perspectivele pentru consumatorii casnici sunt diferite. Ministrul Energiei susține că facturile nu ar trebui să crească față de anul trecut, dacă populația păstrează același nivel de consum.

Acest lucru este legat de cadrul legislativ care menține un preț administrativ pentru gazele naturale produse în România și vândute furnizorilor, măsură valabilă până la 31 martie 2027.

„Dacă vorbim din perspectiva consumatorului casnic, adică ceea ce suntem fiecare dintre noi, trebuie să spunem că pentru gaze naturale, în momentul de faţă, avem o legislaţie care stabileşte ca până în 31 martie 2027, există un preţ administrativ care, la gazul natural produs în România, este vândut către companiile furnizoare. Asta înseamnă că preţul final ar trebui să fie similar cu ce am avut şi anul trecut”, a explicat Dumitru Chisăliță.

Ministrul a subliniat că, în aceste condiții, facturile la gaze nu ar trebui să fie mai mari decât cele din anul precedent, având în vedere că prețul administrativ este mai mic decât plafonul aplicat anul trecut.

Astfel, pentru gospodării, evoluția costurilor cu utilitățile ar putea fi diferită: creșteri de până la 22% la energia electrică, în timp ce facturile la gaze ar urma să se mențină la un nivel apropiat de cel din 2025, dacă prețurile reglementate și consumul rămân în parametrii actuali.