Ce este semaforul de energie aprobat de ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat introducerea unui sistem de clasificare în șase culori pentrufurnizorii de energie electrică și gaze naturale, în funcție de modul în care aceștia gestionează reclamațiile clienților.

Noul „semafor” va permite consumatorilor să compare furnizorii nu doar după preț, ci și după calitatea soluționării plângerilor.

Măsura a fost aprobată prin Ordinul nr. 61/2026 și se aplică furnizorilor de energie electrică și gaze naturale. ANRE va calcula trimestrial un Indice de Gestionare a Plângerilor (IGP), pe baza sesizărilor primite de autoritate și a modului în care furnizorii soluționează reclamațiile întemeiate. Rezultatele vor fi publicate pentru a oferi consumatorilor un criteriu suplimentar atunci când aleg o ofertă.

Noul sistem clasifică furnizorii în funcție de valoarea Indicelui de Gestionare a Plângerilor. Sunt prevăzute șase niveluri, reprezentate prin culori de la roșu la verde.

Clasificarea stabilită de ANRE este următoarea:

sub 50 de puncte – roșu: rezultate foarte slabe;

50-60 de puncte – roșu deschis: rezultate slabe;

60-70 de puncte – galben: rezultate medii;

70-80 de puncte – galben deschis: rezultate satisfăcătoare;

80-90 de puncte – verde deschis: rezultate bune;

peste 90 de puncte – verde: rezultate foarte bune.

Astfel, un consumator va putea vedea mai ușor dacă un furnizor are rezultate bune în gestionarea reclamațiilor sau dacă se află în zona calificativelor slabe.

Indicele de Gestionare a Plângerilor nu se bazează pe un singur indicator. Potrivit ANRE, calculul ține cont de numărul total de clienți ai furnizorului, de numărul reclamațiilor primite de autoritate, de plângerile întemeiate adresate furnizorului și de numărul reclamațiilor întemeiate care nu au fost soluționate în termenul legal.

Raportarea plângerilor către ANRE și calcularea indicelui se vor face trimestrial. În același interval, informațiile relevante vor trebui publicate și pe paginile de internet ale furnizorilor.

Prin acest mecanism, autoritatea urmărește să creeze un cadru unitar pentru preluarea, înregistrarea, analizarea și soluționarea reclamațiilor, precum și pentru informarea clienților cu privire la rezultatul acestora.

Rezultatele vor fi integrate în comparatoarele de oferte puse la dispoziție gratuit de ANRE. Este vorba despre „Comparatorul ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice” și „Comparatorul ofertelor-tip de furnizare a gazelor naturale”.

Până când aceste funcționalități vor fi dezvoltate, ANRE va publica valorile Indicelui de Gestionare a Plângerilor pentru fiecare furnizor pe propriul site.

Prin urmare, consumatorii vor putea avea acces la informații suplimentare atunci când analizează schimbarea furnizorului. Prețul energiei sau al gazelor va putea fi comparat cu un indicator privind modul în care compania gestionează reclamațiile clienților.

Președintele ANRE, George Niculescu, a explicat că noul sistem urmărește să ofere consumatorilor informații despre relația cu furnizorul și după semnarea contractului.

„Până acum, consumatorul putea compara prețuri. De acum va putea compara și comportamente”, a declarat George Niculescu, potrivit comunicatului ANRE.

Președintele autorității a precizat că măsura nu reprezintă o sancțiune pentru furnizori, ci un mecanism de transparență prin care rezultatele acestora în gestionarea reclamațiilor devin vizibile pentru clienți.

ANRE precizează că noul sistem este în linie cu Pachetul privind energia pentru cetățeni („Citizens Energy Package”), prezentat de Comisia Europeană în martie 2026.

Inițiativa europeană urmărește, între altele, creșterea transparenței pe piața energiei, facilitarea comparării ofertelor și consolidarea protecției consumatorilor. Gestionarea eficientă a reclamațiilor reprezintă unul dintre elementele avute în vedere în acest context.

Pentru consumatorii români, introducerea IGP adaugă un criteriu nou în procesul de alegere a furnizorului. Pe lângă tariful oferit, aceștia vor putea verifica și modul în care compania gestionează problemele semnalate de clienți și reclamațiile ajunse la autoritatea de reglementare.