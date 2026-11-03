Cele mai urmărite seriale pe Netflix. Surprize în clasamentul din noiembrie

Cele mai urmărite seriale pe Netflix România aduc surprize la începutul lunii noiembrie. Un thriller psihologic suedez, lansat în urmă cu doar câteva zile, a ajuns pe primul loc, depășind producții cunoscute, precum „Lupin”. Clasamentul din 2 noiembrie 2026 include povești inspirate din fapte reale, documentare despre criminalitate, drame romantice și seriale cu intrigi neobișnuite.

Preferințele abonaților Netflix din România s-au schimbat odată cu lansările de la sfârșitul lunii octombrie. Producțiile noi au urcat rapid în clasament, iar unele dintre serialele care au dominat anterior topul au coborât câteva poziții. Pe primul loc se află o miniserie suedeză cu numai patru episoade, în timp ce pozițiile următoare sunt ocupate de un thriller francez și o dramă juridică inspirată de un roman celebru.

Lansat pe 30 octombrie, thrillerul psihologic suedez „Câteva minciuni” a urcat pe prima poziție în clasamentul din România. Povestea urmărește două cupluri înstărite care decid să facă schimb de locuințe. Helene și Carl pleacă din Suedia într-o vilă din Sicilia, în timp ce Scarlett și Adam se mută temporar în casa acestora, situată în arhipelagul Stockholmului.

Vacanța care ar fi trebuit să le ofere liniște se transformă într-o experiență periculoasă, după ce personajele descoperă indicii despre secretele ascunse ale gazdelor.

Miniseria are patru episoade și este adaptată după un roman al scriitorului suedez Stefan Ahnhem. Din distribuție fac parte Fares Fares, Frida Gustavsson, Emma Appleton și Jakob Oftebro.

Pe locul al doilea se află „Lupin”, serialul francez care îl are în rolul principal pe Omar Sy.Partea a patra a fost lansată pe 23 octombrie 2026 și cuprinde opt episoade. De această dată, Assane Diop încearcă să renunțe la viața de infractor și să se întoarcă alături de familie.

Planurile îi sunt însă date peste cap atunci când o persoană necunoscută începe să comită jafuri folosindu-i identitatea. Noul sezon introduce și metode moderne de înșelăciune, inclusiv utilizarea imaginilor video falsificate cu ajutorul tehnologiei deepfake.

Podiumul este completat de „Omul care aduce ploaia” (The Rainmaker), o dramă juridică americană inspirată de romanul publicat în 1995 de John Grisham.

Serialul urmărește povestea lui Rudy Baylor, un tânăr avocat aflat la începutul carierei, care ajunge să se confrunte cu o firmă de avocatură puternică. Producția explorează conflictele din lumea juridică, lupta pentru dreptate și dificultățile întâmpinate de un profesionist lipsit de experiență în fața unor adversari influenți.

Romanul a stat și la baza filmului omonim din 1997, regizat de Francis Ford Coppola, cu Matt Damon în rolul principal. Noua adaptare îi are în distribuție pe Milo Callaghan, Lana Parrilla și John Slattery.

Pe poziția a patra se află documentarul „Decăderea lui El Mayo”, care prezintă ascensiunea și prăbușirea unuia dintre cei mai cunoscuți lideri ai crimei organizate din Mexic. Producția urmărește povestea lui Ismael „El Mayo” Zambada, un personaj influent în cartelul Sinaloa și fost partener al lui Joaquín „El Chapo” Guzmán.

Cele trei episoade reconstituie evenimente importante din activitatea organizației, conflictele dintre membrii acesteia și împrejurările controversate ale capturării lui Zambada. Documentarul abordează inclusiv suspiciunile de trădare care au apărut în interiorul cartelului.

„Darul înșelăciunii” ocupă locul al cincilea și aduce în atenție o poveste despre manipulare, relații de familie și interese financiare.

Serialul brazilian urmărește conflictele dintre o mamă autoritară, fiica ei și o femeie care profită de vulnerabilitățile celor din jur. În centrul intrigii se află și un jaf de opere de artă în valoare de milioane de dolari, care scoate la iveală secrete periculoase. Producția are zece episoade, iar din distribuție fac parte Marieta Severo, Alice Wegmann și Nanda Costa.

Pe locul al șaselea se află „Cel cu Matthew Perry”, o miniserie documentară dedicată actorului cunoscut pentru interpretarea personajului Chandler Bing din „Prietenii tăi” (Friends).

Cele trei episoade urmăresc ascensiunea sa la Hollywood, succesul obținut datorită celebrului sitcom și dificultățile cu care s-a confruntat în viața personală.

Documentarul prezintă lupta actorului cu dependența, încercările de recuperare și circumstanțele tragice ale morții sale, prin intermediul mărturiilor persoanelor apropiate.

Unul dintre cele mai neobișnuite seriale din clasament este producția sud-coreeană „Job infernal”, aflată pe poziția a șaptea.

Personajul principal este un tânăr împovărat de datorii, care acceptă oferte de muncă temporară de la o agenție misterioasă.

Salariile promise sunt extraordinare. Pentru una dintre slujbe, plata ajunge la de 50 de ori salariul minim, iar o altă ofertă promite de 200 de ori această sumă.

Tânărul descoperă însă că fiecare loc de muncă ascunde pericole greu de imaginat. Serialul combină elementele horror cu misterul și supraviețuirea.

Pe locul al optulea se află „La răsărit de Eden”, o miniserie inspirată de celebrul roman al scriitorului american John Steinbeck. Acțiunea începe la începutul secolului XX și urmărește conflictele unei familii pe parcursul a două generații.

În centrul poveștii se află Cathy, o femeie care influențează decisiv destinele a doi frați și ale celor din jur. Producția, creată de Zoe Kazan, îi are în distribuție pe Florence Pugh, Christopher Abbott și Mike Faist.

Locul al nouălea este ocupat de „Primăvară timpurie”, o dramă romantică din China. Serialul prezintă relația dintre o tânără angajată și superiorul său, doi oameni care încearcă să își gestioneze sentimentele într-un mediu profesional solicitant.

Cei doi aleg să își păstreze relația secretă, temându-se că dezvăluirea acesteia le-ar putea afecta carierele. Producția îi are în rolurile principale pe Jing Boran și Sun Qian și este inspirată de un roman publicat online.

Clasamentul este încheiat de „Destin sub mască”, o dramă romantică de epocă, tot din China. Povestea o urmărește pe A-Chou, o tânără săracă a cărei înfățișare seamănă izbitor cu cea a unei moștenitoare bogate.

Asemănarea îi schimbă radical viața atunci când ajunge să se căsătorească în locul aristocratei cu un nobil grav bolnav.

Noua identitate îi oferă acces la o lume privilegiată, dar o expune unor pericole și intrigi de familie. Din distribuție fac parte Tian Xiwei, Yan An și Wang Yinan.