Un documentar în trei părți despre viața lui Matthew Perry va fi lansat în luna octombrie și va include mărturii nemaiauzite până acum din partea familiei și prietenilor actorului. Producția, intitulată „The One With Matthew Perry”, va folosi și fotografii și videoclipuri care nu au mai fost făcute publice, provenite din arhiva privată a familiei, relatează Euronews.

Seria va urmări parcursul actorului de la începuturile carierei sale până la celebritatea obținută prin rolul lui Chandler Bing din „Friends”, dar va aborda și dificultățile cu care acesta s-a confruntat în viața personală.

Documentarul va include declarații ale surorii actorului, Mia Perry Bowick, precum și ale unor prieteni foarte apropiați ai lui Matthew Perry.

„Bazat pe mărturii neauzite până acum de la sora lui Perry, Mia Perry Bowick, și de la cei mai buni prieteni ai săi de-o viață, serialul în trei părți, care prezintă fotografii și videoclipuri nelansate din arhiva privată a familiei Perry, urmărește parcursul său de la vedetă comică în ascensiune la bărbatul pe care lumea îl iubește și acum ca prietenul lor preferat. Amintirile directe de la colaboratorii săi creativi și de la prietenii care l-au adorat și l-au susținut sunt împletite cu detalii noi și sincere despre dificultățile sale private”, se arată în comunicatul de presă al companiei de streaming, unde va fi lansat documentarul.

Deocamdată nu se știe dacă în producție vor apărea și alți actori din serialul „Friends”.

Mia Perry Bowick a vorbit despre decizia de a împărtăși amintiri personale despre fratele său și despre timpul de care a avut nevoie înainte de a face acest pas.

„Mi-a luat ceva timp să mă simt pregătit să împărtășesc aceste amintiri și cum a fost să-l iubesc pe Matthew prin toată complexitatea vieții sale. Să-l văd ca pe o persoană întreagă, nu doar ca pe Chandler și nu doar ca pe cineva care s-a luptat cu dependența”, a declarat Perry Bowick într-un comunicat.

Documentarul își propune astfel să prezinte o imagine mai amplă a actorului, dincolo de personajul care l-a făcut celebru și de problemele personale despre care acesta a vorbit public de-a lungul timpului.

Sora actorului a declarat că speră ca seria să îi ajute pe cei care l-au urmărit de-a lungul anilor să îl cunoască mai bine.

„Sper că această serie le va oferi tuturor celor care l-au iubit, fie personal, fie de la distanță, o apreciere mai profundă pentru cine a fost cu adevărat și pentru moștenirea pe care o lasă în urmă”, a adăugat sora actorului.

Matthew Perry a devenit cunoscut la nivel internațional pentru rolul lui Chandler Bing din sitcomul „Friends”, unul dintre cele mai populare seriale de televiziune ale anilor ’90.

Actorul a fost găsit inconștient într-o cadă cu hidromasaj, în locuința sa din Los Angeles, pe 28 octombrie 2023.

Ulterior, Matthew Perry a fost declarat mort, la vârsta de 54 de ani. Potrivit Biroului de Medicină Legală al comitatului Los Angeles, cauza morții a fost reprezentată de „efectele acute ale ketaminei”.

Raportul autopsiei a indicat și înecul, boala coronariană și efectele buprenorfinei drept factori care au contribuit la deces.

Buprenorfina este un medicament utilizat în tratamentul tulburării de consum de opioide.