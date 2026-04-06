Actrița Lisa Kudrow, despre rolul jucat în „Friends”: A fost nevoie de mult efort să-i înțeleg cuvintele

Actrița Lisa Kudrow, cunoscută pentru serialul „Friends”, unde a jucat rolul lui Phoebe Buffay, a afirmat că personajul său nu este cel mai popular. „Nimănui nu-i păsa de mine. Unii dintre angajații (agenției mele de talente) îmi spuneau pur și simplu „a șasea prietenă”, a spus vedeta, într-un interviu pentru Independent.

Deși Lisa Kudrow a câștigat un premiu Emmy în 1998 la categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial de comedie” pentru interpretarea lui Phoebe, o tânără ușor neîndemânatică, ea a spus că mulți nu credeau că va avea o carieră de lungă durată la Hollywood.

„Nu aveam nicio viziune și niciun fel de așteptări în privința carierei pe care aș fi putut să o urmez. Se spunea doar ceva de genul: «Ce norocoasă e că a ajuns în emisiunea aia!»”, a povestit actrița.

Ea a vorbit despre interpretarea acestui personaj îndrăgit într-un interviu recent acordat revistei Interview, unde a explicat cât de diferită este de Phoebe în viața reală.

„La început, Phoebe era foarte, foarte diferită de mine. A fost nevoie de mult efort să-i înțeleg gesturile și cuvintele. Nu într-un sens enervant – a fost distractiv. De-a lungul a 10 ani, o parte din ea a început să se regăsească în mine, m-am relaxat puțin mai mult și am citit câteva cărți despre spiritualitate și alte lucruri, doar pentru a încerca să o înțeleg”, a explicat aceasta.

Kudrow a insistat că Phoebe nu era un personaj „zăpăcit”, așa cum o percepeau unii. „Pe atunci, se spunea: «E atât de zăpăcită. Cum se face că joci mereu roluri de fete zăpăcite?» Iar eu mă gândeam: «Oare e zăpăcită? Pentru mine, nu era.»”, a spus ea.

Lisa Kudrow, în vârstă de 62 de ani, a promovat al treilea și ultimul sezon al serialului „The Comeback” și a vorbit recent deschis despre cum este să înaintezi în vârstă în industria de la Hollywood. Actrița a declarat pentru Hollywood Reporter că nu a apelat la Botox până la vârsta de 60 de ani, dar că „probabil a terminat cu el”.

„Mi-e teamă că într-o zi o să arăt ca bunica mea, dar sunt încântată să interpretez roluri de femei mai în vârstă”, a explicat ea.