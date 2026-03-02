Premiile Screen Actors Guild. Filmul care a câștigat cele mai multe premii

Filmul „Sinners” a câștigat duminică premiul pentru Cea mai bună distribuție, în cadrul ceremoniei Screen Actors Guild (SAG-AFTRA), depășind astfel favorita „One Battle After Another”. Evenimentul a marcat ultimul moment important al sezonului de premiere înainte de nominalizările la Oscar.

„Sinners” spune povestea unor vampiri care trăiesc într-o Americă segregată și a primit cinci nominalizări. În centrul acțiunii se află Michael B. Jordan, care joacă doi gemeni gangsteri ce visează să deschidă un bar clandestin în timpul Prohibiției din anii 1930.

Filmul a reușit să câștige în fața epopeii lui Paul Thomas Anderson, care explorează extremismul în Statele Unite și o are în distribuție pe Leonardo DiCaprio, interpretând un tată care încearcă să-și salveze fiica din mâinile unui supremacist alb.

Deși premiul pentru Cea mai bună distribuție este considerat uneori un indicator al câștigătorului Oscarului pentru Cel mai bun film, criticii nu cred că va fi cazul anul acesta. Scott Feinberg de la The Hollywood Reporter a explicat că premiile acordate la SAG și Oscar diferă frecvent și că „One Battle After Another” rămâne favorit pentru statueta Academiei.

Michael B. Jordan a obținut și Premiul pentru Cel mai bun actor, surprinzându-i pe favoriți precum Timothée Chalamet pentru rolul său din „Marty Supreme”. În același timp, Jessie Buckley a câștigat Premiul pentru Cea mai bună actriță pentru interpretarea soției lui Shakespeare în „Hamnet”, fiind recunoscută deja pentru toate premiile din acest sezon.

La categoria secundară, Sean Penn a fost premiat pentru „One Battle After Another”, iar Amy Madigan a câștigat pentru rolul vrăjitoarei din „Weapons”.

În televiziune, comedia satirică „The Studio” de pe Apple TV a fost cea mai premiată producție, câștigând trei premii, inclusiv unul postum pentru Catherine O’Hara, decedată în ianuarie, la categoria Cea mai bună actriță într-un serial de comedie.

Ceremonia, prezentată de Kristen Bell și transmisă în direct pe Netflix, a mai inclus onoruri speciale pentru cariera actorului Harrison Ford, apreciat pentru întreaga sa contribuție la cinematografie.