Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a respins miercuri, 10 iunie 2026, recursul declarat de Vlad Voiculescu împotriva deciziei Curții de Apel București, care anulase condamnarea civilă obținută inițial de acesta la Tribunalul București. Astfel, PSD a câștigat definitiv și irevocabil procesul deschis de fostul ministru al Sănătății.

Vlad Voiculescu a dat în judecată PSD în martie 2024, după ce partidul publicase, în noiembrie 2023, o serie de postări și articole în care fostul ministru era acuzat, alături de fostul premier Florin Cîțu și fosta ministră Ioana Mihăilă, în contextul achizițiilor de vaccinuri anti-COVID-19. Voiculescu a solicitat constatarea încălcării dreptului său la imagine, demnitate și reputație, obligarea partidului la plata unor daune morale de 50.000 de euro, retragerea materialelor de pe site-ul PSD și de pe conturile de Facebook și Telegram, publicarea hotărârii în publicații de circulație națională și încetarea răspândirii afirmațiilor pe care le considera defăimătoare.

Printre formulele folosite de PSD în postările contestate se numără: „în timp ce românii mureau, Voiculescu, Cîțu și Mihăilă furau", „1 miliard de euro furați de recidivistul Cîțu și «Magicianul» Voiculescu", „penalii care au furat 1 miliard de euro", „infractori", „grup infracțional organizat" și „i-au închis pe români în case ca să poată fura". PSD a publicat și articole intitulate „RUȘINE U.S.R." și „TUNUL DE 1 MILIARD DE EURO DAT DE USR ȘI PNL ÎN PANDEMIE".

Voiculescu a susținut că social-democrații au lansat acuzații de natură penală prezentate ca adevăruri stabilite, arătând că expresii precum „grup infracțional organizat" sau „infractori" nu sunt simple opinii politice, ci afirmații factuale grave, care pot fi stabilite doar de o instanță penală.

PSD a invocat libertatea de exprimare politică, arătând că postările vizau achizițiile de vaccinuri, cheltuirea banilor publici și responsabilitatea foștilor demnitari, subiecte de interes public. Partidul a mai susținut că Voiculescu, în calitate de fost ministru, trebuie să suporte un nivel mai ridicat de critică decât o persoană privată.

Pe 9 iulie 2024, Tribunalul București a admis în parte cererea lui Voiculescu și a obligat PSD să îi plătească 25.000 de euro daune morale. Curtea de Apel București a anulat ulterior această condamnare, iar miercuri, ÎCCJ a respins recursul fostului ministru ca nefondat.