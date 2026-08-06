Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) este așteptată să decidă joi dacă procesul pe fond în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale poate începe. Instanța supremă a amânat miercuri pronunțarea pentru data de 6 august 2026.

Decizia vine după reluarea dezbaterilor în camera preliminară, în noua componență a completului de judecată, ca urmare a admiterii cererii de abținere formulate de unul dintre judecători.

În 2 aprilie, Curtea de Apel București a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul și a dispus începerea judecății în cazul celor 22 de inculpați.

Hotărârea a fost însă contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar pronunțarea a fost amânată de mai multe ori.

În 19 iunie, instanța supremă a dispus repunerea cauzei pe rol pentru reluarea dezbaterilor, iar termenul stabilit inițial pentru 29 iunie a fost ulterior amânat pentru 5 august.

În acest dosar, Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false în formă continuată.

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

Fiul și nepotul acestuia, Dorian Potra și Alexandru Potra, au fost trimiși în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Potrivit rechizitoriului, după decizia Curții Constituționale din 6 decembrie 2024 privind anularea alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu s-ar fi întâlnit în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, la un complex de echitație din Ciolpani, județul Ilfov, cu Horațiu Potra.

Anchetatorii susțin că, în cadrul întâlnirii, ar fi fost discutat un plan prin care Potra și persoane din anturajul său, cu pregătire militară, urmau să desfășoare acțiuni violente cu caracter subversiv, în scopul deturnării manifestațiilor pașnice.

Procurorii afirmă că strategia urmărea schimbarea ordinii constituționale sau împiedicarea exercitării puterii de stat și că Horațiu Potra ar fi coordonat un grup paramilitar format din 21 de persoane, care urma să ajungă în București pentru declanșarea unor acțiuni violente.

În noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au oprit mai multe autoturisme în județele Ilfov și Dâmbovița și în Capitală, iar în urma controalelor au fost descoperite cuțite, pumnale, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, box-uri, topoare, pistoale și materiale pirotehnice.

Ulterior, în februarie 2025, procurorii au efectuat 47 de percheziții în mai multe județe. La locuința lui Horațiu Potra au fost găsite arme și sume importante de bani ascunse într-un seif încastrat sub podea.

În 17 iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis înlocuirea arestului preventiv al lui Horațiu Potra cu măsura arestului la domiciliu.

Anterior, fiul și nepotul acestuia au fost plasați sub control judiciar.

Separat, Călin Georgescu a fost trimis în judecată într-un al doilea dosar, în care este acuzat de propagandă legionară și promovarea în public a unor persoane vinovate de genocid și crime de război. În aprilie 2025, acesta a scăpat definitiv de măsura controlului judiciar.