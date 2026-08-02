Călin Georgescu a participat duminică, 2 august, la târgul din Lunca Câlnicului, județul Brașov, unde a fost întâmpinat de sute de susținători. Fostul candidat la alegerile prezidențiale le-a cerut celor prezenți să sprijine producătorii locali și a lansat un apel la acțiune în timpul discursului susținut la eveniment.

Oamenii adunați în jurul lui Călin Georgescu au fluturat steaguri tricolore, au făcut fotografii și au scandat „Căline, Căline, poporul e cu tine” și „Turul doi înapoi”.

Vizita a fost prezentată de fostul candidat drept un gest de sprijin pentru agricultori, apicultori, ciobani, meșteșugari și alți producători locali.

Înaintea participării la târg, Călin Georgescu îi îndemnase pe români să susțină micii producători prin achiziționarea produselor comercializate de aceștia.

„Când mergem la târg, mergem să-i susținem pe cei care ne susțin!”, a transmis Georgescu înaintea vizitei.

Ajuns la Lunca Câlnicului, acesta le-a spus susținătorilor că simpla realizare a unor fotografii nu este suficientă și că sprijinul pentru producătorii români trebuie demonstrat prin fapte.

"Mă bucur că facem fotografii împreună, dar patriotismul se măsoară prin fapte. Faptele înseamnă să ne ajutăm aproapele. Nu plecăm din târg doar cu telefonul plin de fotografii, ci plecăm cu produse proaspete de la ai noștri", a spus fostul candidat la prezidențiale.

Fostul candidat la prezidențiale a susținut și un discurs în care a vorbit despre susținerea unei „Românii vii” și le-a cerut românilor să lupte împotriva fricii, umilinței și nedreptății.

„Ridicați-vă! Rupeți lanțurile fricii și ale umilinței și ale nedreptății, și țara întreagă va fi din nou a voastră. A celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Slavă Mântuitorului", a spus, printre altele, Georgescu.

Prezența sa a atras la târg numeroși susținători, inclusiv persoane venite din alte județe pentru a-l întâlni.