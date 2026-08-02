Politica

Călin Georgescu, apel către români la un târg din Brașov: „Ridicați-vă! Rupeți lanțurile fricii”

Comentează știrea
Călin Georgescu, apel către români la un târg din Brașov: „Ridicați-vă! Rupeți lanțurile fricii”Călin Georgescu. Sursă foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Călin Georgescu a participat duminică, 2 august, la târgul din Lunca Câlnicului, județul Brașov, unde a fost întâmpinat de sute de susținători. Fostul candidat la alegerile prezidențiale le-a cerut celor prezenți să sprijine producătorii locali și a lansat un apel la acțiune în timpul discursului susținut la eveniment.

Călin Georgescu, baie de mulțime la un târg din Brașov

Oamenii adunați în jurul lui Călin Georgescu au fluturat steaguri tricolore, au făcut fotografii și au scandat „Căline, Căline, poporul e cu tine” și „Turul doi înapoi”.

Vizita a fost prezentată de fostul candidat drept un gest de sprijin pentru agricultori, apicultori, ciobani, meșteșugari și alți producători locali.

Călin Georgescu le-a cerut oamenilor să cumpere produse locale

Înaintea participării la târg, Călin Georgescu îi îndemnase pe români să susțină micii producători prin achiziționarea produselor comercializate de aceștia.

„Când mergem la târg, mergem să-i susținem pe cei care ne susțin!”, a transmis Georgescu înaintea vizitei.

Ajuns la Lunca Câlnicului, acesta le-a spus susținătorilor că simpla realizare a unor fotografii nu este suficientă și că sprijinul pentru producătorii români trebuie demonstrat prin fapte.

"Mă bucur că facem fotografii împreună, dar patriotismul se măsoară prin fapte. Faptele înseamnă să ne ajutăm aproapele. Nu plecăm din târg doar cu telefonul plin de fotografii, ci plecăm cu produse proaspete de la ai noștri", a spus fostul candidat la prezidențiale.

Călin Georgescu

Călin Georgescu. Sursă foto: captură video

Apel lansat în fața susținătorilor

Fostul candidat la prezidențiale a susținut și un discurs în care a vorbit despre susținerea unei „Românii vii” și le-a cerut românilor să lupte împotriva fricii, umilinței și nedreptății.

„Ridicați-vă! Rupeți lanțurile fricii și ale umilinței și ale nedreptății, și țara întreagă va fi din nou a voastră. A celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Slavă Mântuitorului", a spus, printre altele, Georgescu.

Prezența sa a atras la târg numeroși susținători, inclusiv persoane venite din alte județe pentru a-l întâlni.

Stiri calde

20:16 - Calendar Bacalaureat de toamnă. Încheierea înscrierilor și susținerea primelor probe

20:05 - Setarea din Waze și Google Maps care poate reduce consumul de combustibil

19:58 - Lovituri masive ale armatei israeliene în Gaza. Ce condiție pune Israelul pentru a opri bombardamentele

19:50 - Operațiune spectaculoasă pe mare. O navă din „flota fantomă” a Moscovei, luată cu asalt de trupele speciale europene

19:38 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 3 august 2026. Un serial despre astrologie

19:30 - Numerele extrase la Loto, 2 august. Reportul la 6/49 depășește 9 milioane de euro. Update

HAI România!

Spune ceva bun despre România!

Spune ceva bun despre România!

Cele două mari iluzii ale Occidentului despre Rusia

Cele două mari iluzii ale Occidentului despre Rusia

Adrian Păunescu și Securitatea lui Ceaușescu

Adrian Păunescu și Securitatea lui Ceaușescu

Proiecte speciale