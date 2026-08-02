Diana Șoșoacă a participat sâmbătă, 1 august, la deschiderea Academiei de Vară S.O.S. România 2026, organizată la Vața de Jos, în județul Hunedoara. A fost prima sa apariție publică a liderei S.O.S. România după accidentul rutier produs joi pe bulevardul Iuliu Maniu din București, în urma căruia a fost transportată la Spitalul Universitar și externată câteva ore mai târziu.

Lidera S.O.S. România nu a lipsit de la deschiderea Academiei de Vară 2026, deși cu două zile înainte fusese implicată într-un accident de circulație și ajunsese la spital pentru investigații. Evenimentul organizat la Vața de Jos este prezentat drept o platformă pentru formarea liderilor și desfășurarea unor dezbateri privind viitorul României.

Diana Șoșoacă le-a spus participanților că ar fi urmărit și susținut evenimentul inclusiv din spital, în cazul în care starea sa nu i-ar fi permis să ajungă în județul Hunedoara.

„Chiar dacă aș fi fost acum în spital, îmi luam telefonul și tot eram în direct cu voi”, a declarat Șoșoacă.

La deschiderea Academiei de Vară S.O.S. România a participat și Dan Diaconescu.

În discursul susținut în fața participanților, Diana Șoșoacă le-a cerut membrilor formațiunii politice să își continue activitatea indiferent de obstacolele care ar putea apărea. Aceasta a afirmat că evenimentul ar fi trebuit organizat chiar și în situația în care ea nu s-ar fi putut deplasa la Vața de Jos.

„Să știți că, și dacă nu mă puteam deplasa, dumneavoastră trebuia să fiți aici, indiferent ce se va întâmpla, indiferent dacă eu voi mai fi sau nu voi mai fi, voi va trebui să mergeți înainte. Trebuie să înțelegeți că nația asta, întotdeauna când și-a pierdut liderii, s-a distrus. Trebuie să înțelegeți că liderii, împreună cu întregul popor, formează un întreg. Iar dacă un cetățean sau liderul dispare, da, e greu de înlocuit liderul, dar unitatea voastră trebuie să ducă mai departe salvarea acestei țări.

Presupun că mulți n-ați mai auzit Gaudeamus igitur de foarte mult timp (…) ce istorie am avut și ce oameni de calitate am avut în România. Evident, poporul nu i-a recunoscut atunci și, ulterior, a plâns lacrimi grele pentru că nu i-a mai avut în viață. Cred că e momentul să schimbăm paradigma. Cred că observăm că avem foarte mulți dușmani și, să știți, chiar dacă aș fi fost acum în spital, îmi luam telefonul și tot eram în direct cu voi.

Când stabilești ceva important pentru țară, pentru nație, trebuie să continui și să nu te lași călcat în picioare de nimeni și nimeni să nu îți oprească planurile. Astfel că, dacă un singur membru SOS mai putea să vină la Academia de Vară, acela trebuia să vină, unul singur, și să o ducă până la capăt”, a spus șefa S.O.S.

Diana Șoșoacă a fost implicată joi, 30 iulie, într-un accident rutier produs pe bulevardul Iuliu Maniu, în Sectorul 6 al Capitalei.

Aceasta se afla ca pasager într-unul dintre cele două autoturisme implicate și a fost transportată la Spitalul Universitar pentru investigații medicale. A fost externată în aceeași zi, la câteva ore după producerea accidentului.

Ulterior, lidera S.O.S. România le-a mulțumit angajaților spitalului pentru îngrijirile acordate atât ei, cât și fiicei sale.