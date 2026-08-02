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Rapid – CFR Cluj, ora 21.30. Derby incendiar în Giulești. Daniel Pancu își înfruntă fosta echipă

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Rapid – CFR Cluj, ora 21.30. Derby incendiar în Giulești. Daniel Pancu își înfruntă fosta echipăSuperliga. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Meciul serii în fotbalul românesc se joacă pe stadionul din Giulești. Rapid și CFR Cluj se află față în față de la ora 21:30, într-o confruntare directă din cadrul etapei a treia din Superligă. Partida va fi transmisă în direct la televizor pe posturile Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rapid – CFR Cluj, ora 21.30. Derby incendiar în Giulești. Daniel Pancu își înfruntă fosta echipă

Confruntarea din această rundă prinde cele două echipe într-un moment de tatonare în clasament. Giuleștenii au strâns 4 puncte în primele două etape, după un debut cu victorie, 1-0 în fața celor de la Sepsi, urmat de o remiză pe teren propriu, 1-1 cu FC Botoșani.

De cealaltă parte, CFR Cluj vine după un start fluctuant, având 3 puncte acumulate. Ardelenii au debutat cu o înfrângere neașteptată în prima etapă, 1-2 în fața Oțelului, însă au arătat o foame incredibilă de goluri în runda precedentă, când au zdrobit-o pe FC Botoșani cu scorul de 5-0.

 

sursa: Facebook

Un plus de dramatism este adus de prezența pe banca giuleșteană a lui Daniel Pancu. Tehnicianul trăiește un meci extrem de special, având în vedere că în sezonul trecut a pregătit-o chiar pe CFR Cluj, formație alături de care a încheiat campionatul pe locul al treilea.

Echipele probabile și absențele din duelul de pe Giulești

Niciunul dintre cei doi antrenori nu se va putea baza pe loturile complete, din cauza accidentărilor și a suspendărilor. Totuși, ambele formule de start anunță un spectacol de nivel înalt.

Echipa probabilă pentru Rapid (sistem 4-3-3):

Aioani - D. Ciobotariu, Graovac, Kramer, Sălceanu - Grameni, Vulturar, Bubanja – Al.Dobre, Jambor, Petrila. Rezerve: Ungureanu, Senciuc, C. Ignat, Niculcea, A. Șucu, Moruțan, Celik, El Sawy, Kamara, Burmaz, Kodor. Absenți: Cr.Manea, Onea (accidentați), Pașcanu (suspendat). Antrenor: Daniel Pancu.

Echipa probabilă pentru CFR Cluj (sistem 4-3-3):

Vîlceanu - Braun, Pantalon, Abeid, Simao Rocha - Fică, Muhar, Carvalho - Cordea, Drazic, Biliboc. Rezerve: Campos, Camora, Sade, Djokovic, Perianu, Păun, Barrios, Gligor, Korenica, C. Matei, Șfaiț. Absenți: Huja, Kun (accidentați). Antrenor: Antonio Folha.

Cine arbitrează pe stadionul Rapid-Giulești

Partida va fi arbitrată la centru de Rareș Vidican, ajutat la cele două linii de asistenții Mihai Marica și Cristi Ilica.

În camera VAR se va afla Sorin Costreie, în timp ce rolul de asistent VAR va fi îndeplinit de Cristina Trandafir. Atmosphere din Giulești promite să fie la înălțime într-o seară decisivă pentru pozițiile de top din Superligă.

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