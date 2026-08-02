Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, a vorbit deschis despre veniturile pe care le obține în calitate de deputat în Parlamentul de la Chișinău. Fostul președinte a detaliat suma exactă care îi intră lunar pe card, dar și bugetul alocat pentru echipa sa de asistenți, în cadrul unei emisiuni televizate la Unimedia.

În același timp, fostul șef de stat a adus în discuție diferențele majore dintre salariile aleșilor poporului și sumele impresionante încasate de conducerea Băncii Naționale a Moldovei, cerând măsuri ferme de plafonare a veniturilor în sectorul public.

Fostul președinte al Republicii Moldova a explicat cum este remunerat pentru activitatea sa parlamentară. Liderul PSRM a menționat că leafa sa lunară este de aproximativ 20.000 de lei moldovenești și a precizat cine este persoana care îl asistă în activitatea politică.

„Chiar astăzi am primit, sau ieri, chiar vă spun exact. Am primit 19 930 de lei, plus 13 000 de lei pentru asistent. Asistentul meu este Neguț Andrei, fostul ambasador al Federației Ruse, care încasează salariul de asistent de 13 000 de lei. Salariul de 19 930 de lei este cel care mi-a venit pe card”, a declarat Igor Dodon.

Făcând totalurile sesiunii parlamentare care se încheie, fostul șef de stat a lansat un avertisment dur cu privire la situația economică din țară. Potrivit acestuia, cetățenii s-ar putea confrunta cu noi majorări de tarife în perioada următoare, atât la resursele energetice, cât și la carburanți.

În opinia liderului PSRM, creșterea tarifului la gazele naturale până la 21 de lei nu reprezintă pragul maxim, iar în toamnă sunt posibile noi scumpiri, inclusiv la motorină. Totodată, analiza sa politică indică o instabilitate la nivelul Executivului. Igor Dodon consideră că noul premier, Vasile Tofan, nu va rezista mai mult de patru luni în funcție, dar anticipează că acesta ar putea încerca formarea unei noi construcții politice ca alternativă la partidul de guvernare.

Situația veniturilor din instituțiile statului a provocat dezbateri aprinse, după ce declarațiile de avere au arătat că funcționarii din conducerea Băncii Naționale a Moldovei obțin sume de ordinul milioanelor de lei. BNM se află în topul instituțiilor publice cu cele mai mari salarii.

Conform datelor oficiale, guvernatoarea Anca Dragu a raportat pentru anul 2025 un venit anual de peste 2,7 milioane de lei, ceea ce înseamnă o medie de aproximativ 232.000 de lei lunar, la care se adaugă diurne de circa 187.000 de lei. De asemenea, prim-viceguvernatorul Petru Rotaru a declarat un venit anual de peste 2,4 milioane de lei, respectiv în jur de 200.000 de lei lunar. Sume ridicate au fost înregistrate și în cazul altor funcții de conducere din cadrul instituției, cum este cea de șefă de cabinet a guvernatorului, Diana Ceauș, care a raportat venituri salariale de 2,3 milioane de lei obținute de la BNM, adică în jur de 195.000 de lei pe lună.

În acest context, Igor Dodon a criticat aspru nivelul salarial din cadrul băncii centrale și a anunțat că formațiunea sa va iniția proceduri pentru retragerea votului de încredere acordat conducerii BNM. Liderul opoziției susține că lefurile funcționarilor publici ar trebui limitate la cel mult trei sau patru salarii medii pe economie, fiind convins că un astfel de proiect ar putea aduna voturile necesare în Parlament.

Tensiunile au escaladat și în plenul legislativului, unde deputatul Bogdan Țîrdea a solicitat audierea guvernatoarei Anca Dragu pentru a da explicații privind diminuarea rezervelor valutare și criteriile de stabilire a salariilor, însă propunerea nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi adoptată.

În paralel, deputatul Constantin Cuiumju a cerut intervenția Curții de Conturi și a Centrului Național Anticorupție pentru verificarea modului în care sunt gestionate fondurile publice la BNM. Printre cheltuielile contestate se numără achiziția unei lămpi de birou de peste 21.000 de lei, un leagăn din lemn de 39.000 de lei, elemente de decor și lenjerie de pat de aproape 90.000 de lei, dar și servicii de catering, bilete de avion la clasa business și evenimente de prezentare de sute de mii de lei.

După valul de critici și solicitările repetate ale opoziției privind transparentizarea cheltuielilor și a politicii salariale, Banca Națională a Moldovei a transmis o poziție oficială. Reprezentanții instituției resping acuzațiile vehiculate în spațiul public și susțin că se încearcă afectarea imaginii băncii centrale.

„Semnalăm răspândirea, în spațiul public, a unor informații de discreditare și de subminare a încrederii publice în banca centrală a Republicii Moldova”, au precizat oficialii BNM ca reacție la dezbaterile apărute în spațiul public.