Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) începe, de luni, 27 iulie, emiterea deciziilor de impunere din oficiu pentru persoanele fizice care au obținut venituri în anul 2021, dar nu au depus Declarația Unică ori nu au declarat toate veniturile pentru care aveau obligația de plată a impozitelor.

Instituția îi îndeamnă pe contribuabilii care consideră că există diferențe între decizia primită și situația lor fiscală reală să se adreseze administrației fiscale de care aparțin pentru clarificări.

Potrivit ANAF, măsura îi vizează pe contribuabilii care nu au depus Declarația Unică (formularul D212) pentru veniturile realizate în 2021 sau în cazul cărora au fost identificate noi surse de venit ori erori în declarațiile depuse.

„Începând cu data de 27 iulie 2026, se vor emite decizii de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice pentru anul 2021, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală”, a transmis ANAF.

Instituția precizează că persoanele vizate au fost înștiințate anterior, prin notificări transmise în Spațiul Privat Virtual (SPV) sau prin poștă, privind nedepunerea la termen a declarației ori existența unor neconcordanțe.

„Rugăm contribuabilii să verifice notificările primite și, dacă apreciază că există inadvertențe față de situația reală, să se prezinte la sediul organului fiscal în a cărui rază teritorială au domiciliul, pentru clarificarea situației fiscale”, mai arată ANAF. Potrivit Codului fiscal, obligațiile fiscale aferente veniturilor obținute în anul 2021 se prescriu la 1 iulie 2027.

Emiterea deciziilor are loc în contextul în care ANAF utilizează noile sisteme informatice dezvoltate în cadrul procesului de digitalizare pentru identificarea automată a situațiilor în care veniturile declarate nu corespund informațiilor aflate la dispoziția instituției.

Potrivit Codului de procedură fiscală, ANAF poate stabili din oficiu obligațiile fiscale atunci când contribuabilul nu depune declarația de impunere.

Această procedură nu poate începe, însă, înainte de expirarea unui termen de 15 zile de la notificarea contribuabilului privind depășirea termenului legal de depunere a declarației.

În notificarea transmisă, ANAF informează contribuabilul cu privire la consecințele nedepunerii declarației.

În cazul în care nu există suficiente informații pentru stabilirea exactă a bazei de impozitare, organul fiscal poate estima valoarea creanței fiscale.

Aceste prevederi nu se aplică după începerea unei inspecții fiscale pentru obligațiile nedeclarate și nici contribuabililor declarați inactivi pe perioada în care au acest statut.

Codul de procedură fiscală permite contribuabilului să depună Declarația Unică și după emiterea deciziei de impunere.

Declarația poate fi depusă în termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei, iar în acest caz organul fiscal anulează decizia de impunere emisă din oficiu.

În situația în care declarația este depusă după expirarea termenului de prescripție, de la data depunerii începe să curgă un nou termen de prescripție, potrivit prevederilor legale.