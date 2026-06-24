Economie

ANAF schimbă regulile pentru românii cu venituri din străinătate. Ce trebuie declarat sau corectat

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ANAF schimbă regulile pentru românii cu venituri din străinătate. Ce trebuie declarat sau corectatSursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Românii care au obținut în anul 2025 venituri din străinătate și nu le-au inclus în Declarația unică trebuie să depună formularul 212 sau, după caz, să transmită o declarație rectificativă, prin Spațiul Privat Virtual (SPV), la sediul organului fiscal de domiciliu sau prin poștă, informează Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Ce trebuie să facă persoanele care nu au declarat veniturile din străinătate

ANAF precizează că persoanele aflate în această situație vor primi notificări și vor avea posibilitatea să își clarifice situația fiscală înainte de stabilirea obligațiilor de plată.

„În situaţia în care obligaţiile declarative nu sunt îndeplinite, organul fiscal poate stabili din oficiu impozitele datorate. Chiar şi după emiterea unei decizii de impunere, contribuabilii au la dispoziţie 60 de zile pentru a depune Declaraţia unică, iar decizia emisă anterior va fi anulată”, se arată în comunicatul instituției.

De ce nu au fost incluse automat veniturile din străinătate

Instituția explică faptul că informațiile privind veniturile obținute din alte state nu au fost disponibile la momentul precompletării Declarației unice, deoarece autoritățile fiscale străine transmit aceste date ulterior termenului de depunere din România.

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Pentru veniturile realizate în 2025, ANAF a pus la dispoziția contribuabililor informațiile existente în evidențele fiscale prin precompletarea formularului 212, însă datele din străinătate nu au putut fi incluse automat.

Cine trebuie să depună formularul 212 sau declarație rectificativă

ANAF, declarație

Sursa Foto: Arhiva EVZ

Contribuabilii care au realizat în 2025 venituri din străinătate pentru care există obligația declarării în România și nu le-au raportat până la 25 mai 2026 trebuie să își actualizeze situația fiscală.

ANAF precizează două situații distincte:

dacă Declarația unică nu a fost depusă, aceasta poate fi transmisă acum prin formularul 212; dacă a fost depusă, dar fără veniturile din străinătate, trebuie depusă o declarație rectificativă.

De asemenea, în cazul în care contribuabilii primesc notificare de la ANAF, aceștia pot transmite documente sau explicații pentru clarificarea situației fiscale.

Termenul limită stabilit de Codul fiscal

Persoanele fizice care au realizat în anul 2025 venituri din străinătate pentru care Codul fiscal prevede obligația declarării în România trebuie să depună Declarația unică până la 25 mai 2026 inclusiv, potrivit art. 122 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

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