Angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și ai Autorității Vamale Române ar putea primi bonusuri în funcție de performanță și de rezultatele obținute în activitatea de control, după ce Senatul a adoptat proiectul de lege care introduce noul mecanism de recompensare financiară.

Inițiativa legislativă face parte din reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și merge acum la Camera Deputaților, care are votul final.

Proiectul a fost adoptat în Senat cu 73 de voturi pentru, 11 împotrivă și 27 de abțineri.

Potrivit proiectului de lege, personalul ANAF și al Autorității Vamale Române va putea primi recompense financiare în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță, care vor fi stabiliți prin ordin al ministrului Finanțelor.

În același timp, legea introduce un sistem de stimulente pentru angajații care contribuie la identificarea și încasarea creanțelor rezultate din activitatea de control fiscal și vamal.

Proiectul stabilește că stimulentele vor fi acordate din bugetul de stat, prin bugetele ANAF și ale Autorității Vamale Române.

Valoarea acestora va putea ajunge la maximum 3% din creanțele stabilite prin titluri rămase definitive, fie pentru că nu au fost contestate, fie pentru că au fost confirmate definitiv de instanță, cu condiția ca respectivele sume să fie efectiv încasate la buget.

Cu alte cuvinte, bonusurile nu vor fi calculate pentru orice sumă stabilită în urma unui control fiscal, ci doar pentru creanțele care au devenit definitive și au fost recuperate efectiv.

Legea stabilește și o limită pentru aceste recompense. Astfel, valoarea totală a bonusurilor acordate într-un an nu va putea depăși 12% din fondul de salarii aprobat pentru ANAF, respectiv pentru Autoritatea Vamală Română.

De asemenea, procedura concretă de acordare a stimulentelor va fi stabilită ulterior prin ordin al președintelui ANAF și al președintelui Autorității Vamale Române. Senatul a fost prima Cameră sesizată, astfel că proiectul va fi transmis Camerei Deputaților, care va avea votul decizional.