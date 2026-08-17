Viorel Pașca, deținătorul azilelor din județul Bihor în care s-au aflat peste 400 de persoane, a anunțat luni că soția sa a fost desemnată tutore al unui fost beneficiar, la mai bine de o lună și jumătate după relocarea persoanelor din centre. Pașca susține că familia sa nu a primit însă informații despre locul în care se află persoana respectivă.

Viorel Pașca a anunțat, luni,că familia continuă să primească decizii ale instanțelor referitoare la persoane care au locuit în centrele din Dumbrava, deși beneficiarii au fost relocați în urmă cu mai bine de o lună și jumătate.

„Deși a trecut peste o lună și jumătate de când au fost «relocați» bolnavii de la Dumbrava, primim în continuare decizii de la judecătorie în care suntem desemnați tutore la o parte dintre cei care au locuit la noi. Ultima, am primit-o ieri”, a scris Viorel Pașca.

Potrivit acestuia, cea mai recentă decizie o desemnează pe soția sa tutore pentru o persoană care s-a aflat în grija asociației. Pașca susține însă că familia nu știe unde se află în prezent persoana respectivă.

„Cu toate acestea, noi nu avem nici o informație unde se află acest bolnav și nici ce s-a întâmplat cu el”, a transmis Viorel Pașca.

În 14 iulie, Viorel Pașca făcea apel la autorități pentru readucerea beneficiarilor în centrele din Dumbrava, susținând că unii dintre aceștia sunt ținuți împotriva voinței lor în alte locații.

El afirma atunci că o parte dintre persoanele relocate se află în anumite centre, deși au domiciliul în Dumbrava sau Tinca.

Pașca a transmis, în același timp, că este dispus să discute cu autoritățile pentru intrarea în legalitate.

„Având în vedere situația disperată a acestor oameni și a multor altora ca ei, precum și datoria și interesul dumneavoastră pentru a aduce un plus de mai bine în viața lor, aștept să mă informați despre data și locul în care ne putem întâlni pentru a discuta modul în care vom soluționa această problemă”, era mesajul transmis de Pașca autorităților.

Apelul a fost făcut la o zi după ce Viorel Pașca și membrii familiei sale au fost scoși de sub control judiciar.

Viorel Pașca, soția sa, cei trei fii ai acestora și coordonatoarea activității azilelor din Bihor au fost scoși de sub control judiciar în urma unei decizii a Curții de Apel București.

Judecătorii au respins ca nefondată contestația procurorilor, care solicitaseră arestarea preventivă a celor șase persoane. Instanța a admis, în schimb, contestația formulată de membrii familiei Pașca împotriva măsurii controlului judiciar.

Dosarul este instrumentat de DIICOT și vizează destructurarea unui grup infracțional organizat acuzat de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile în județul Bihor.

Potrivit procurorilor, grupul infracțional ar fi fost constituit în 2020 de Viorel-Teodor Pașca, împreună cu soția sa și cei trei fii ai acestora.

Anchetatorii susțin că activitatea grupului s-ar fi desfășurat sub paravanul Asociației „Dumbrava DPG” (Dumnezeu Poartă de Grijă), prezentată public drept organizație umanitară.

Conform DIICOT, asociația nu ar fi deținut însă licențele necesare pentru prestarea unor servicii sociale sau medicale.

Ancheta procurorilor vizează modul în care ar fi fost exploatate sute de persoane vulnerabile, între care vârstnici, persoane cu dizabilități psihice grave și persoane fără adăpost. Potrivit anchetatorilor, aceste persoane ar fi fost transformate în surse de venit sub acoperirea unei activități prezentate ca fiind caritabile.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că cea mai mare parte a beneficiarilor a fost relocată în centre sociale din 20 de județe.

Potrivit ministrului, o parte dintre persoanele scoase din centre au ajuns în spitale.