Sebastian Ghiță a criticat duminică poziționarea premierului Ilie Bolojan în disputa legată de relația României cu Statele Unite și a susținut că Bucureștiul nu ar trebui să ajungă într-o confruntare politică cu Washingtonul. Fostul deputat a vorbit și despre Germania, interesele pe care le atribuie Rusiei, USR și posibilitatea ca România să valorifice gazele din Marea Neagră împreună cu gaz natural lichefiat american.

Fostul deputat a descris poziționarea lui Ilie Bolojan drept nepotrivită și a susținut că România trebuie să țină cont de relația strategică pe care o are cu Statele Unite.

„În primul rând este extrem de surprinzător, este extrem de nepotrivit ceea ce se întâmplă și de aceea am și găsit de cuviință să intervin într-o astfel de situație. Pentru că realitatea este că toată această poziționare a prim-ministrului Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, este anormală. Nu mă așteptam de la dânsul. A fost președinte interimar al României și știe foarte bine nevoile României, înțelege foarte bine situația pe care ar trebui să o gestioneze”, a declarat Sebastian Ghiță într-o intervenție telefonică la România TV,.

Acesta a spus că România nu ar trebui să fie pusă în situația de a alege între Statele Unite și Germania.

„Nu există discuție despre parteneriatul strategic al României cu Statele Unite ale Americii și nu există nicio șansă să contrapunem Germania cu Statele Unite”, a afirmat fostul deputat.

Ghiță a făcut referire și la războiul din Ucraina și la rolul tehnologiei militare americane în sprijinirea Kievului.

„Dar realitatea și ceea ce am trăit patru ani în războiul dintre Ucraina și Rusia, dintre suportul Occidentului pentru Ucraina și atacurile inumane ale Rusiei arată că doar tehnologia americană poate să reziste și să blocheze atacurile Rusiei”, a spus acesta. În același context, el a susținut că relația cu Washingtonul nu ar trebui transformată într-un subiect de confruntare politică internă. „Nu există joc politic care să permită României să se contrapună Americii”, a declarat el.

Sebastian Ghiță a vorbit apoi despre interese economice pe care le atribuie unor cercuri din Germania și a făcut referire la comerțul cu gaze rusești prin Nord Stream 1 și Nord Stream 2.

Afirmațiile reprezintă poziția fostului deputat și nu sunt prezentate ca fapte stabilite independent.

„Ori, practic, Germania și niște agenți ruși, care aveau cetățenie germană, vindeau Europei gaze prin Nord Stream 1 și Nord Stream 2 la preț dublu. Făceau bani și pentru Rusia și pentru ei”, a afirmat Sebastian Ghiță.

Acesta a criticat și ideea ca statele europene să dezvolte politici de apărare și mecanisme financiare pe care el le consideră contrare intereselor americane.

„Astăzi, să cultivi această mare teorie, dom’le, Europa trebuie neapărat să-și facă armate, capacități, umbrele nucleare și învârtări financiare, care să respingă interesele americane, să le concureze și să le blocheze, este o idioțenie”, a declarat fostul deputat. Ghiță a continuat cu acuzații la adresa celor care se opun planurilor de colaborare cu Statele Unite și a folosit expresia „idioți utili ai Rusiei”. „Cine se opune acestui plan doar lucrează pentru interesele rusești. Adică ori e prost rău de tot, ori e incapabil, ori incompetent, ori e un idiot util”, a afirmat Sebastian Ghiță.

Fostul deputat a criticat și USR, în contextul acuzațiilor de trădare apărute în spațiul public și al plângerii penale anunțate de Alexandru Dimitriu. Sebastian Ghiță a respins ideea că relațiile dintre politicieni români și oficiali americani ar putea reprezenta, prin ele însele, o acțiune împotriva intereselor României.

„Să acuzi pe un politician român că face aranjamente și colportează împreună cu Statele Unite, cu ambasadorii Statelor Unite, este un caz de… Spitalul 9. Nu vreau să-l jignesc pe om”, a spus fostul deputat. Ulterior, el a cerut conducerii USR să ia măsuri împotriva lui Alexandru Dimitriu. „Cred că Fritz, Trans, Klaus, Maus ar trebui să facă o ședință și să-l excludă din partid. Pentru că altfel tot acest USR va ajunge un partid anti-NATO, anti-America, și va fi un pericol pentru România”, a declarat Ghiță.

Sebastian Ghiță a lansat și acuzații privind presupuse influențe rusești în USR, fără a prezenta în cadrul intervenției dovezi pentru aceste afirmații.

„Nu înțeleg cum acest USR a căzut în această plasă rusească și cred că instituțiile statului trebuie să ia măsuri și să vadă care sunt agenții de influență ai Rusiei adânc infiltrați în USR”, a afirmat acesta. Fostul deputat a spus însă că declarațiile sale nu vizează Germania în ansamblu sau cetățenii germani.

„Dar nu-i nimic rău cu Germania. Eu am foarte mulți prieteni acolo, foarte mulți prieteni din establishmentul lor”, a precizat fostul deputat.

Sebastian Ghiță a vorbit și despre resursele de gaze ale României și despre posibilitatea unei colaborări cu Statele Unite în domeniul gazelor naturale lichefiate. El a afirmat că exploatările din Marea Neagră pot oferi României un avantaj energetic.

„România are gaz. Nu chiar cât ar avea nevoie, dar, mai ales cu exploatările din Marea Neagră, România are gaz. Și are un avantaj. România are gaz de calitate”, a declarat Ghiță.

Fostul deputat a susținut că gazul românesc ar putea fi combinat cu LNG importat din Statele Unite și folosit ulterior pentru aprovizionarea statelor din regiune.

„Gazul nostru într-un mix cu LNG-ul american, care e foarte ieftin. Scump e transportul, scumpe sunt gazificările, taxele de terminal, dar gazul nostru împreună cu gazul american poate fi un suport masiv pentru Ucraina”, a afirmat fostul deputat.

Ghiță a vorbit și despre posibilitatea utilizării terminalelor din Grecia sau Turcia pentru aducerea gazelor naturale lichefiate americane în regiune.

„Toate țările din jurul nostru au nevoie de gazul nostru amestecat cu gazul american. Din care România va face bani, va face profit”, a spus acesta.

În opinia sa, o astfel de colaborare ar putea aduce venituri României și ar putea contribui la aprovizionarea energetică a statelor din estul Europei.

„Eu nu înțeleg de ce nemții au voie să vândă gaz de la ruși la preț dublu, dar noi nu avem voie să ne aliem cu americanii să vindem gaz. Că noi îl vindem pe al nostru și ce aducem de la americani”, a declarat Sebastian Ghiță.

Sebastian Ghiță a criticat și opoziția față de unele achiziții de echipamente militare din Statele Unite.

Fostul deputat a susținut că România ar trebui să își consolideze cooperarea cu Washingtonul atât în domeniul securității, cât și în cel economic.

În viziunea sa, colaborarea energetică și militară cu Statele Unite ar trebui analizată prin prisma intereselor proprii ale României.

La finalul intervenției, Ghiță a susținut că autoritățile de la București trebuie să urmărească interesele României indiferent de partidul care conduce Statele Unite. El a afirmat că Bucureștiul trebuie să mențină legături atât cu democrații, cât și cu republicanii.

„Noi românii avem interesul nostru de români. Trebuie să înțelegem, să învățăm chestia americană și să ne reprezentăm interesele”, a declarat fostul deputat.

Sebastian Ghiță a spus și că România nu ar trebui să își subordoneze obiectivele economice și politice intereselor altor state, dar trebuie să păstreze relația strategică cu Statele Unite.

„Noi avem interesele noastre românești, ale României. Nimeni nu spune asta în România”, a afirmat Ghiță.