Zeci de mii de cereri pentru identitatea digitală ROeID ar fi în așteptare, susține Sebastian Ghiță, care cere măsuri urgente pentru sistemele gestionate de Autoritatea pentru Digitalizarea României. Situația este semnalată chiar în contextul lansării noilor servicii digitale din sănătate, unde accesul se face și prin ROeID.

Mesajul vine pe 1 septembrie, dată de la care CNAS a stabilit activarea unor noi componente ale platformei e-SănătateaMea. Accesul la portal este legat și de ROeID, sistemul de identitate digitală operat de ADR.

„Atențiune Națiune !!!”, și-a început Sebastian Ghiță postarea. Omul de afaceri a lansat apoi critici la adresa conducerii din zona digitalizării și a cerut revenirea din concediu a oficialului pe care îl indică drept responsabil. „Directorul Agenției Digitale... unu' Giurgiulescu ( cel care a pierdut sute de milioane cu buletinele electronice și cu migrarea aplicațiilor ) este în concediu ! Să se întoarcă rapid !”, a scris omul de afaceri pe rețelele de socializare.

Ghiță și-a legat criticile și de noul sistem din sănătate. Platforma e-SănătateaMea este introdusă etapizat, iar CNAS a informat că furnizorii trebuie să își adapteze aplicațiile informatice pentru noile funcționalități.

„Rasirom si Casa de Sănătate au pornit un Sistem Informatic de rezervări ( vom vedea dacă merge și dacă ajută la ceva ). Autentificarea se face prin Sistemul ROeID.”

Sebastian Ghiță susține însă că procesul de acordare a identităților digitale întâmpină dificultăți și reclamă existența unui număr mare de solicitări nesoluționate.

„Zeci de mii de cereri de identitate digitală stau în așteptarea lui Giurgiulescu să își termine concediul.”

Omul de afaceri merge mai departe și susține că, în lipsa unor intervenții rapide, infrastructura digitală gestionată de ADR ar putea întâmpina probleme.

„Sistemele ADR vor cădea curând în condițiile în care nu se iau măsuri urgente.”

În finalul postării, Sebastian Ghiță îi nominalizează pe oficialii pe care îi consideră responsabili pentru conducerea procesului de digitalizare.

„Giurgiulescu... Oana Gheorghiu... v-ați asumat conducerea Digitalizării... Hai acasă... la muncă... ( așa am văzut că scriu conturile voastre false pe FB )”/ Mesajul se încheie cu hashtag-ul „#FărăProștiÎnFuncțiiPublice”.