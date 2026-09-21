Lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare care deservește Portul Constanța avansează într-un ritm susținut. Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a anunțat stadiul actual al proiectului strategic menit să sporească viteza de circulație și siguranța transportului de mărfuri pe calea ferată. Primul șantier important este aproape de finalizare, în timp ce al doilea se află în prima fază de execuție.

Proiectul este împărțit în două etape distincte, ambele fiind atribuite aceleiași asocieri de constructori. Reprezentanții companiei naționale au oferit detalii complete despre evoluția șantierelor.

„Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. continuă proiectul „Modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanţa”, pentru creşterea capacităţii de tranzit şi îmbunătăţirea condiţiilor de transport al mărfurilor. Etapa I, Valu lui Traian, înregistrează un stadiu fizic de 89%, iar Etapa II, de 13%. Executantul ambelor etape este Asocierea Bawi Construction S.R.L. (lider al asocierii) – Swietelsky S.R.L”, arată CFR SA într-o postare pe Facebook.

Prima etapă a proiectului este crucială deoarece include electrificarea liniilor modernizate și asigură legătura cu infrastructura din faza a doua. Echipele de muncitori au finalizat deja infrastructura și suprastructura pe liniile 1–32 din Grupa de Aşteptare Valu lui Traian, dar și pe liniile 5–8 din stație.

Până în prezent au fost montați 34,5 kilometri de suprastructură feroviară, fiind utilizate 56.000 de traverse din beton și 110.000 metri cubi de piatră spartă nouă. Componenta de scurgere a apelor a necesitat montarea a 17 kilometri de drenuri longitudinale, 450 metri de canal pereat și realizarea a două podețe din elemente prefabricate. Valoarea totală a contractului pentru Etapa I se ridică la 377,5 milioane lei, fără TVA.

„Se execută sudarea şinelor şi a aparatelor de cale, care permit trecerea trenurilor între linii, precum şi realizarea căii fără joante, cu şine sudate în lungimi continue. Sunt în desfăşurare şi lucrări la instalaţiile de electrificare, alimentare cu energie şi semnalizare. Până în prezent, au fost montaţi 250 de stâlpi pentru linia de contact”, precizează reprezentanţii CFR SA.

Cât privește Etapa II a proiectului de infrastructură, contractul de proiectare și execuție are o valoare de 524,5 milioane de lei, fără TVA. Perioada totală prevăzută pentru realizarea acesteia este de 37 de luni, împărțită în 7 luni destinate proiectării și 30 de luni destinate execuției efective în teren.

Sursa de finanțare a proiectului este asigurată din fonduri nerambursabile prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF). Suma este completată cu alocări de la bugetul de stat, din veniturile proprii ale CFR SA și din alte surse constituite legal, în limita bugetelor aprobate anual.