Autostradizarea României - de la vis la realitate!

Discutăm despre stadiul real al șantierelor de autostrăzi, drumuri expres și poduri din România — de la Sibiu-Pitești și Autostrada Moldovei, până la termenele PNRR și supracontractarea de care vorbește Guvernul. Ce se deschide anul acesta, ce întârzie și de ce, și cum arată infrastructura rutieră a României la aproape 20 de ani de la aderarea la Uniunea Europeană.

Interlocutor: Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR. #autostrazi #CNAIR #PicaturaDeBusiness #infrastructurarutiera #autostradaSibiuPitesti #autostradaMoldovei #PNRR #romanianhighways #infrastructure #AutostradaA0 #AlinȘerbănescu