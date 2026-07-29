O alertă privind o posibilă amenințare cu bombă a fost declanșată miercuri, 29 iulie, în Portul Constanța, la terminalul de pasageri, determinând autoritățile să evacueze preventiv personalul și să suspende manevrele navelor din motive de securitate.

Incidentul a mobilizat echipele specializate, care desfășoară verificări în perimetrul vizat.

Accesul în zona Porții 1 a Portului Constanța a fost restricționat imediat după primirea alertei. Măsurile au fost luate pentru protejarea angajaților și a persoanelor aflate în apropiere, în timp ce autoritățile încearcă să stabilească dacă amenințarea este reală. Până la această oră, nu au fost raportate victime sau explozii.

Potrivit informațiilor disponibile, alerta vizează terminalul de pasageri din incinta Portului Constanța. Echipele de intervenție au instituit un perimetru de siguranță, iar toate persoanele aflate în zonă au fost evacuate preventiv.

În paralel, autoritățile au decis suspendarea manevrelor navelor în port, măsură aplicată pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a verificărilor efectuate de structurile competente.

La momentul publicării acestui articol, specialiștii continuă cercetările pentru a stabili natura amenințării. Autoritățile nu au comunicat existența unui dispozitiv exploziv și tratează situația ca pe o intervenție preventivă, conform procedurilor aplicabile în astfel de cazuri.

Astfel de alerte impun verificarea completă a zonei înainte ca activitatea portuară să poată fi reluată în condiții normale. Până la finalizarea operațiunilor, restricțiile de acces și suspendarea traficului naval rămân în vigoare.

Ulterior declanșării alertei, ministrul interimar al Transporturilor și Apărării, Radu Miruță, a declarat că amenințarea a fost transmisă telefonic de pe două numere din Polonia și Ucraina.

Potrivit acestuia, există indicii că vocea utilizată în apel ar fi fost generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Oficialul a precizat că aceste informații fac parte din verificările aflate în desfășurare și că autoritățile tratează incidentul cu maximă seriozitate până la finalizarea investigației.

Portul Constanța este cel mai mare port al României și unul dintre principalele noduri logistice de la Marea Neagră, având un rol esențial atât pentru comerțul internațional, cât și pentru tranzitul de mărfuri din regiune.

Orice întrerupere a activității sau măsură de securitate adoptată în port poate avea efecte asupra operațiunilor logistice și a traficului maritim. Din acest motiv, autoritățile aplică proceduri stricte ori de câte ori este semnalată o posibilă amenințare la adresa securității.