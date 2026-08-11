Un apel telefonic aparent oficial, efectuat de o persoană care susține că reprezintă poliția sau o instituție financiară, se poate transforma într-o pagubă considerabilă. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) emite un avertisment ferm cu privire la o metodă tot mai răspândită de fraudă cibernetică, prin care atacatorii își determină victimele să facă împrumuturi pe care ulterior le transferă în conturile escrocilor.

Mecanismul este construit meticulos, pe parcursul mai multor etape, combinând manipularea psihologică cu materiale falsificate pentru a menține iluzia unei situații de urgență oficiale.

Scenariul debutează prin preluarea inițiativei de către infractori, care folosesc tehnici de apel telefonic fraudulos, cunoscute sub denumirea de vishing, alături de elemente complexe de inginerie socială. Persoana de la celălalt capăt al firului pretinde că este polițist și îi spune victimei că o altă persoană încearcă să contracteze credite folosindu-i identitatea.

Pentru ca totul să pară autentic, atacatorii nu ezită să ofere detalii concrete și să trimită dovezi vizuale fabricate direct pe aplicațiile de mesagerie. Pentru a câștiga încrederea victimei, escrocii pot folosi date personale reale și îi pot trimite pe WhatsApp legitimații, documente sau alte materiale falsificate.

În plus, aceștia mizează pe starea de șoc și panică. În același timp, încearcă să creeze panică, spunându-i persoanei contactate că este implicată într-un dosar de fraudă sau că există riscul ca alte persoane să obțină bani în numele său.

Credibilitatea scenariului este susținută de detalii vizuale atent pregătite. Pentru a face povestea cât mai credibilă, atacatorii pot trimite victimelor capturi de ecran care par să provină din aplicații bancare, informații despre presupuse credite sau chiar fotografii realizate în apropierea unor unități bancare.

Imediat ce victima dă semne că acceptă povestea, intră în scenă al doilea actor al fraudei. În etapa următoare, apelul este preluat de o altă persoană, prezentată drept reprezentant al unei instituții financiare sau al băncii centrale.

Persoana respectivă preia controlul comunicării și începe să ofere instrucțiuni concrete, prezentate drept pași obligatorii pentru salvarea economiilor. Aceasta îi cere victimei să intre în aplicația bancară și o convinge să solicite credite, să retragă numerar sau să facă transferuri. Toate aceste operațiuni sunt prezentate drept măsuri necesare pentru „protejarea fondurilor”. În realitate, banii ajung la atacatori.

Specialiștii în securitate cibernetică subliniază că nicio instituție legitimă nu va apela la astfel de metode pentru soluționarea problemelor de securitate sau a posibilelor fraude. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că nicio autoritate și nicio bancă nu va cere unei persoane să contracteze un credit pentru a-și proteja banii.

Pentru a rămâne în siguranță, este esențial să rețineți regulile elementare de protecție. Experții recomandă să nu fie furnizate prin telefon date personale, informații bancare sau coduri de autentificare și să nu fie urmate instrucțiuni telefonice privind transferurile de bani.

Dacă primiți un astfel de apel, cel mai sigur pas este întreruperea imediată a conversației și verificarea informațiilor din surse sigure. Dacă există suspiciuni, apelul trebuie închis, iar instituția în numele căreia pretinde că sună persoana respectivă trebuie contactată separat, folosind numai datele oficiale de contact.

În cazul în care ați fost ținta unei astfel de tentative sau ați căzut victimă, trebuie să anunțați imediat autoritățile competente. Tentativele de fraudă pot fi raportate către DNSC la numărul 1911 sau prin platforma de raportare a incidentelor cibernetice.