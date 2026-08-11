Conturile de WhatsApp ale românilor au devenit o țintă tot mai frecventă pentru infractorii cibernetici. Escrocii folosesc metode de manipulare prin care încearcă mai întâi să câștige încrederea victimei, iar ulterior o determină să ofere coduri de verificare, să acceseze linkuri sau coduri QR ori să trimită bani. Potrivit raportului de activitate al Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) pentru 2025, compromiterea conturilor de WhatsApp s-a aflat printre cele mai des raportate tipuri de incidente cibernetice.

Una dintre metodele folosite începe cu un apel telefonic. Atacatorii se prezintă drept reprezentanți ai unei bănci și îi spun victimei că în contul său ar fi fost identificată o tranzacție suspectă.

Sub pretextul că încearcă să blocheze presupusa fraudă, escrocii îi oferă victimei instrucțiuni pe care aceasta trebuie să le urmeze. În unele situații, persoanele vizate sunt convinse să instaleze pe telefon sau pe calculator aplicații care permit accesul de la distanță.

Odată instalat un astfel de program, atacatorii pot obține controlul asupra dispozitivului și pot urmări sau efectua anumite operațiuni fără ca victima să înțeleagă imediat ce se întâmplă.

Frauda poate evolua rapid după ce infractorii reușesc să câștige încrederea victimei. În situații grave, aceasta poate fi determinată să contracteze împrumuturi sau să retragă sume importante de bani.

Ulterior, escrocii îi pot cere să depună banii la ATM-uri pentru criptomonede, folosind coduri QR furnizate de atacatori. Victima ajunge astfel să transfere banii către infractori, crezând că urmează instrucțiuni necesare pentru protejarea fondurilor.

O altă metodă vizează direct contul de WhatsApp. Infractorii încearcă să obțină codul de verificare primit de victimă prin SMS sau să o determine să scaneze un cod QR.

Aceste informații pot permite atacatorilor să preia controlul asupra contului. După ce reușesc să îl acceseze, aceștia pot începe să contacteze persoanele din lista victimei.

Mesajele sunt trimise chiar din contul compromis, ceea ce le face mai credibile pentru destinatari. Escrocii pot pretinde că au nevoie urgentă de bani și pot solicita transferuri către un cont indicat de ei.

Succesul acestor fraude se bazează în mare parte pe faptul că mesajul pare să vină de la o persoană cunoscută. Destinatarul vede conversația obișnuită și poate presupune că solicitarea este autentică.

DNSC atrage atenția că infractorii exploatează tocmai această relație de încredere. O cerere neașteptată de bani sau de informații trebuie verificată înainte de a fi urmată, chiar dacă mesajul pare să provină de la un prieten, membru al familiei sau coleg.

Utilizatorii își pot proteja conturile de WhatsApp

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă ca nimeni să nu transmită altor persoane codurile de verificare primite prin SMS. Utilizatorii trebuie să fie atenți și la codurile QR primite în mesaje sau în timpul unor conversații suspecte.

Înainte de a trimite bani ca urmare a unei solicitări primite pe WhatsApp, cererea trebuie verificată printr-un apel telefonic. Este recomandată folosirea numărului de telefon salvat deja în agendă, nu a unui număr transmis de persoana care solicită banii.

Activarea autentificării în doi pași pentru WhatsApp oferă un nivel suplimentar de protecție. DNSC recomandă, de asemenea, evitarea instalării aplicațiilor de acces la distanță atunci când solicitarea vine de la persoane care susțin că reprezintă o bancă sau o altă instituție.