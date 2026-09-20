Cei 26,35 de kilometri dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș, parte din Autostrada Transilvania (A3), ar putea fi deschiși circulației în noiembrie 2026, potrivit unei estimări publicate de Asociația Pro Infrastructură pe 19 septembrie.

Tronsonul este unul dintre cele mai vechi proiecte de autostradă începute în România și are în spate peste două decenii de lucrări, schimbări de constructori și perioade de blocaj.

Pe cea mai mare parte a traseului există deja asfalt, iar lucrările se concentrează în prezent în câteva zone considerate importante pentru finalizarea proiectului.

Contractul actual a fost semnat în noiembrie 2023, însă termenul contractual de finalizare, stabilit inițial pentru iulie 2026, a fost depășit.

Potrivit Asociației, în prezent există asfalt pe aproape tot traseul dintre Suplacu de Barcău și Chiribiș. Au rămas însă lucrări de executat în zona culeei sudice a viaductului de la Suplacu de Barcău și la conexiunea de tip „semi-nod” din apropiere de Porț și Marca.

O altă structură care nu este încă finalizată este pasajul peste A3 din zona câmpului de sonde. Organizația apreciază că acesta nu reprezintă un obstacol major pentru deschiderea traficului, dacă autoritățile decid să permită circulația înainte de finalizarea tuturor lucrărilor secundare.

Constructorul Construcții Erbașu lucrează pe acest lot din ianuarie 2025. În septembrie, compania a prezentat imagini de pe șantier și a anunțat lucrări la viaductul de la Suplacu de Barcău, inclusiv intervenții pentru înlocuirea aparatelor de reazem și finalizarea unor lucrări de susținere a terasamentului.

Istoria tronsonului este mult mai veche decât actualul contract. Prima cupă de excavator a fost dată în iunie 2004, în perioada în care lucrările la Autostrada Transilvania erau realizate de compania americană Bechtel.

De atunci, proiectul a trecut prin mai multe etape și a avut patru constructori. Erbașu este al patrulea antreprenor care lucrează pe acest tronson.

Actualul contract, în valoare de aproximativ 884,1 milioane de lei fără TVA, prevede șase luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție. Ordinul de începere pentru lucrări a fost emis la 20 ianuarie 2025.

Întârzierea față de termenul contractual este legată și de perioada de proiectare. Potrivit Pro Infrastructură, proiectul tehnic a fost aprobat în decembrie 2024, după emiterea ordinului de începere a proiectării în martie 2024.

Asociația Pro Infrastructură susține că, teoretic, circulația ar putea fi deschisă chiar la sfârșitul lunii octombrie, însă estimarea organizației este că inaugurarea celor 26,35 de kilometri va avea loc în noiembrie.

Estimarea trebuie privită ca o prognoză privind evoluția lucrărilor, nu ca o dată oficială de inaugurare. În luna iulie, reprezentanții constructorului indicau încă luna decembrie ca termen contractual și precizau că lucrările ajunseseră la aproximativ 80%.

O eventuală deschidere în noiembrie ar permite conectarea unei noi porțiuni importante din A3, însă utilitatea pentru traficul de tranzit depinde și de tronsonul Chiribiș-Biharia. Acesta trebuie finalizat pentru ca șoferii să beneficieze de continuitate către Borș și granița cu Ungaria.

În județul Bihor, dezvoltarea Autostrăzii Transilvania include și sectorul Chiribiș-Biharia. Potrivit informațiilor prezentate de AGERPRES în iulie, finalizarea acestuia era estimată pentru decembrie 2026.

În prezent, legătura A3 cu Ungaria este asigurată prin sectorul Biharia-Borș II, de 5,35 kilometri, deschis în 2020. Spre sud-est, tronsonul Nușfalău-Suplacu de Barcău, cu o lungime de 13,55 kilometri, este deja deschis traficului din 2023.

Astfel, finalizarea sectoarelor aflate încă în construcție ar permite formarea unei conexiuni continue pe o porțiune mult mai lungă a Autostrăzii Transilvania, între zona Bihorului și restul traseului A3.