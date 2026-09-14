Napoli redeschide biserici vechi. Tinerii le dau o nouă viață

Napoli redeschide treptat mai multe biserici și spații religioase care au fost închise publicului, iar administrarea lor este legată de un proiect care oferă tinerilor din oraș locuri de muncă în domeniul patrimoniului cultural. Inițiativa face parte din MUDD – Museo Diocesano Diffuso, un program al Fundației Napoli C’entro care urmărește să readucă în circuitul cultural clădiri religioase și să le transforme în spații accesibile comunității și vizitatorilor.

Proiectul este dezvoltat în centrul istoric al orașului și are ca unul dintre punctele de referință cartierul Sanità. În ultimii ani, aici au fost restaurate și redeschise mai multe obiective, în timp ce tineri din comunitate au fost implicați în activități de ghidaj, primire a vizitatorilor și administrare a patrimoniului.

Potrivit MUDD, obiectivul este ca patrimoniul religios să genereze atât activități culturale, cât și oportunități de formare și angajare pentru tineri.

Unul dintre cele mai recente exemple este complexul monumental Donnaregina. În septembrie 2026, programul MUDD și-a extins traseul prin includerea Bisericilor Donnaregina Vecchia și Donnaregina Nuova, precum și a unor spații monumentale de la San Giovanni a Carbonara. Evenimentele organizate în această perioadă au inclus vizite gratuite și activități culturale.

Potrivit AgenSIR, începând din 18 septembrie, cele două biserici Donnaregina vor putea fi vizitate gratuit zilnic, între orele 10:00 și 17:00. Vizitatorii sunt însoțiți de tineri ai Cooperativei La Sorte, implicați în activitățile de primire și în prezentarea patrimoniului.

MUDD descrie proiectul drept o modalitate de a conecta mai multe obiective religioase ale orașului într-un circuit cultural. Printre spațiile deja incluse se află Domul din Napoli, Sant’Aniello a Caponapoli și San Giovanni a Carbonara.

Sanità este una dintre zonele în care acest model a fost aplicat în ultimii ani. Cartierul a devenit un exemplu pentru modul în care patrimoniul poate fi folosit ca resursă culturală și economică pentru comunitate.

Tinerii implicați în proiect nu se ocupă doar de tururi. Ei pot participa la activități de primire a vizitatorilor, organizare de evenimente și promovare a obiectivelor. Fundația Napoli C’entro precizează că unul dintre obiectivele MUDD este tocmai crearea unor oportunități de formare și ocupare pentru tinerii din centrul istoric.

Un exemplu este activitatea desfășurată la Domul din Napoli, unde sunt organizate inclusiv tururi pe acoperișurile catedralei. Experiența „500 cupole sui tetti del Duomo di Napoli” permite vizitatorilor să urce la aproximativ 40 de metri și să privească orașul, Golful Napoli și Vezuviul.

Unele activități din cadrul MUDD sunt gratuite și se bazează pe donații, în timp ce pentru anumite experiențe este necesară achiziționarea unui bilet.

În Sanità, procesul de redescoperire a patrimoniului nu se limitează la biserici. Zona include mai multe obiective istorice care au fost reabilitate și introduse în traseele culturale.

Un alt exemplu este Cimitirul Fontanelle. Fosta carieră de tuf vulcanic, cunoscută pentru colecția de oseminte și pentru tradiția „anime pezzentelle”, a fost redeschisă definitiv în aprilie 2026, după lucrări de întreținere, securizare și valorificare. Redeschiderea a fost realizată în colaborare între Primăria Napoli, Cooperativa La Paranza și comunitatea locală.

Cimitirul păstrează mii de oseminte, inclusiv ale unor persoane care au murit în timpul epidemiilor care au afectat Napoli în secolele trecute. Tradiția locală a „capuzzellelor” este legată de rugăciunile pentru sufletele celor morți și reprezintă una dintre particularitățile culturale ale cartierului.

MUDD nu urmărește doar introducerea obiectivelor religioase în traseele turistice. Potrivit proiectului, bisericile și monumentele pot găzdui concerte, conferințe, expoziții și alte activități culturale.

Modelul este construit în jurul colaborării dintre instituțiile bisericești, organizații din sectorul neguvernamental, administrația locală și comunitățile din cartiere. Scopul declarat este ca patrimoniul să rămână conectat la viața orașului, inclusiv prin implicarea directă a tinerilor.

Pentru Napoli, proiectul înseamnă astfel mai mult decât redeschiderea unor clădiri istorice. Spațiile religioase sunt readuse treptat în circuitul public, iar o parte di