Schimbările climatice încep să transforme inclusiv industria șampaniei, după ce temperaturile ridicate și seceta au accelerat maturizarea strugurilor și au crescut concentrația de zahăr din aceștia. Pentru prima dată în ultimul secol, producătorii din regiunea franceză Champagne au primit aprobarea de a comercializa șampanie cu un conținut de alcool care poate ajunge la 15%, peste limita tradițională de 13%. Măsura este valabilă doar pentru recolta din 2026 și vine după un sezon viticol marcat de fenomene meteorologice extreme, potrivit Reuters.

Derogarea a fost solicitată de Comité Champagne (CIVC) și aprobată de Institutul Național al Denumirilor de Origine din Franța (INAO), ca urmare a condițiilor climatice neobișnuite care au afectat podgoriile din regiune.

Decizia permite producătorilor să depășească plafonul tradițional de 13% alcool și să ajungă la o concentrație de până la 15% pentru șampania obținută din strugurii recoltați în 2026. Măsura are caracter excepțional și nu modifică permanent regulile care guvernează producția din Champagne.

Hotărârea marchează însă un moment important pentru una dintre cele mai cunoscute regiuni viticole din lume, în condițiile în care schimbările climatice influențează tot mai mult atât calendarul recoltării, cât și caracteristicile vinurilor.

Sezonul viticol din 2026 a fost marcat de condiții meteorologice extreme. Un episod de îngheț din primăvară a fost urmat de o înflorire prematură a viței-de-vie, iar vara a adus cinci valuri consecutive de căldură și o secetă severă.

Temperaturile ridicate au accelerat maturizarea strugurilor și au favorizat acumularea unei cantități neobișnuit de mari de zahăr. Acest fenomen a influențat direct procesul de vinificație, determinând creșterea potențialului alcoolic al vinurilor obținute din recolta respectivă.

Culesul a început pe 6 august, cea mai timpurie dată înregistrată vreodată în regiune. Recoltarea pe scară largă s-a desfășurat în prima jumătate a lunii august, cu două până la șase săptămâni mai devreme decât în mod obișnuit.

Condițiile extreme au afectat și cantitatea recoltată, producția înregistrând o scădere de aproximativ 29% față de anul precedent, până la circa 7.000 de kilograme pe hectar.

Tendința este vizibilă și la nivelul întregii Franțe. În ultimii 50 de ani, perioada recoltării strugurilor s-a devansat cu aproximativ 21 de zile, pe fondul încălzirii accelerate a continentului european.

Cantitatea de zahăr acumulată în struguri influențează direct concentrația de alcool a vinului, deoarece drojdiile transformă zahărul în alcool etilic în timpul fermentației.

În cazul șampaniei, procesul de producție presupune și o a doua fermentare, care are loc direct în sticlă. În această etapă, adăugarea de zahăr și drojdii determină o creștere suplimentară a concentrației de alcool cu aproximativ 1,2-1,5 puncte procentuale.

Atunci când strugurii sunt foarte copți, vinul de bază poate avea deja un potențial alcoolic ridicat, ceea ce face dificilă respectarea limitei tradiționale de 13% la finalul procesului de producție.

Plafonul de 15% aprobat pentru recolta din 2026 reprezintă însă doar limita maximă permisă, nu concentrația la care vor ajunge toate sortimentele. Cele mai multe vinuri sunt estimate să aibă un conținut de alcool de aproximativ 13,1-13,2%.

Pentru a menține echilibrul băuturii, producătorii pot apela și la vinuri de rezervă din recoltele anterioare, prin care pot ajusta caracteristicile produsului final.

Consumatorii vor mai avea de așteptat până când vor putea găsi pe piață șampania obținută din recolta anului 2026. Potrivit regulilor de producție, băutura trebuie să treacă printr-o perioadă obligatorie de maturare de cel puțin 15 luni, astfel că primele sticle sunt așteptate să ajungă pe rafturi începând din 2028.

Deși strugurii din acest an oferă premise pentru obținerea unor vinuri cu un potențial deosebit, creșterea concentrației de alcool apare într-un moment în care tot mai mulți consumatori sunt interesați de băuturi cu un conținut redus de alcool, în contextul preocupărilor pentru un stil de viață echilibrat.

Reprezentanții industriei viticole franceze consideră că fenomenele meteorologice extreme ar putea deveni tot mai frecvente, obligând producătorii să își adapteze metodele de cultivare și strategiile de producție.

Copreședintele Comité Champagne, David Chatillon, a atras atenția asupra faptului că 2026 este primul an în care caracteristicile climatului mediteraneean au avansat atât de mult spre nordul Franței.

La rândul său, Maxime Toubart, reprezentant al producătorilor din regiune, consideră că un calendar de recoltare atât de timpuriu ar putea deveni obișnuit în următorul deceniu.

Aceste schimbări ar putea determina industria viticolă franceză să își regândească strategiile pe termen lung, de la alegerea momentului optim pentru recoltare până la metodele prin care producătorii pot păstra echilibrul și caracteristicile tradiționale ale șampaniei.