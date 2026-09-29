Alcoolul canadian, blocat în SUA. Excepția care salvează whisky-ul

Administrația Donald Trump a interzis, începând de marți, 29 septembrie 2026, importul în Statele Unite al anumitor băuturi alcoolice produse în Canada, într-o nouă etapă a conflictului comercial dintre Washington și Ottawa. Măsura vizează produse canadiene care intră în categoriile stabilite printr-o proclamație prezidențială și a fost justificată de Casa Albă prin ceea ce administrația americană consideră a fi discriminarea comerțului american de către Canada.

Interdicția a intrat în vigoare la ora 00:01, ora de Est a SUA, și vine după ce Statele Unite au aplicat anterior tarife suplimentare de 50% pentru anumite produse alcoolice canadiene. În paralel, provinciile canadiene au menținut sau extins măsuri împotriva băuturilor alcoolice americane, transformând sectorul într-unul dintre punctele centrale ale disputei comerciale dintre cele două țări.

Măsura americană nu înseamnă că toate băuturile alcoolice canadiene sunt interzise în Statele Unite. Proclamația din 8 septembrie stabilește o listă precisă de produse care nu mai pot fi importate începând cu 29 septembrie.

Printre produsele afectate se află anumite categorii de bere, vin și băuturi spirtoase. Interdicția se aplică în funcție de clasificarea vamală și de modul în care produsele sunt ambalate, astfel încât impactul asupra producătorilor diferă de la un produs la altul.

Pentru whisky-ul canadian există însă o diferență importantă. Anumite sortimente transportate în recipiente cu o capacitate mai mare de patru litri nu intră în aceeași categorie de import interzisă. Aceste produse pot continua să intre în Statele Unite în vrac, după care pot fi îmbuteliate pe teritoriul american.

Una dintre companiile care beneficiază de această particularitate este producătorul Crown Royal. Whisky-ul este deja transportat în vrac către Statele Unite, unde o parte din operațiunile de îmbuteliere pentru piața americană sunt realizate local.

Prin urmare, interdicția pentru anumite produse ambalate în Canada nu înseamnă automat dispariția Crown Royal de pe piața americană. Modelul de aprovizionare bazat pe transportul whisky-ului în recipiente de mari dimensiuni permite companiei să evite categoria de produse vizată de interdicție, potrivit analizelor publicate după anunțul administrației americane.

Totuși, această soluție presupune o logistică diferită față de vânzarea unui produs îmbuteliat direct în Canada. Pentru producătorii care nu dispun deja de infrastructură de acest tip, adaptarea lanțului de aprovizionare poate presupune costuri suplimentare.

Casa Albă susține că măsura reprezintă un răspuns la restricțiile impuse de Canada asupra băuturilor alcoolice americane. Administrația Trump invocă Secțiunea 338 din Tariff Act din 1930, o prevedere care permite președintelui să impună taxe suplimentare sau să excludă anumite produse de la import în cazul în care consideră că o țară străină discriminează comerțul american.

Potrivit administrației americane, Canada nu a eliminat măsurile pe care Washingtonul le consideră discriminatorii și, în unele cazuri, le-a extins. Casa Albă menționează inclusiv decizii provinciale privind comercializarea băuturilor alcoolice americane.

Interdicția face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri comerciale anunțate în septembrie. În aceeași perioadă, administrația americană a introdus restricții asupra anumitor produse canadiene din sectorul auto și asupra unor produse lactate.

Impactul potențial asupra producătorilor canadieni este important din cauza dependenței ridicate de piața Statelor Unite.

Potrivit organizației Spirits Canada, în 2025 Canada a exportat către Statele Unite băuturi spirtoase în valoare de aproximativ 948,6 milioane de dolari, reprezentând circa 93% din valoarea totală a exporturilor canadiene de băuturi spirtoase. Organizația estimează, de asemenea, că aproximativ 48% din producția canadiană de băuturi spirtoase este legată de cererea din SUA.

Disputa comercială afectează însă ambele industrii. Restricțiile canadiene asupra băuturilor americane au redus deja accesul producătorilor din SUA la piața canadiană, iar noile măsuri de la Washington extind presiunea asupra producătorilor canadieni.

Pentru consumatorii americani, efectele nu sunt neapărat imediate. Magazinele au stocuri existente, iar unele branduri pot utiliza rute alternative de aprovizionare. În cazul whisky-urilor transportate în vrac și îmbuteliate în SUA, precum Crown Royal, disponibilitatea poate fi menținută în pofida noilor restricții.

Administrația Trump prezintă interdicția ca pe un instrument de presiune asupra Canadei pentru modificarea politicilor comerciale. Documentul prezidențial prevede explicit că măsurile pot fi modificate, suspendate sau înlocuite în funcție de evoluția relațiilor comerciale dintre cele două state.

În același timp, industria canadiană solicită revenirea la negocieri și avertizează asupra efectelor asupra producătorilor, angajaților și lanțurilor de distribuție. Datele privind exporturile arată cât de importantă este piața americană pentru sectorul canadian al băuturilor spirtoase.