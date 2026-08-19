Trump amână tarifele de 50% asupra unor mărfuri din Canada

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că va amâna impunerea de noi tarife vamale asupra unei game largi de bunuri canadiene timp de trei zile, în timp ce cele două țări consolidează un acord comercial. „Am suspendat tarifele de 50% împotriva Canadei, care urmau să intre în vigoare mâine dimineață, pentru o perioadă de trei zile, pe baza faptului că Canada și SUA, sub rezerva finalizării documentelor, au ajuns la un ACORD!”, a anunțat Trump pe Truth Social.

Anunțul a venit cu mai puțin de două ore înainte de intrarea în vigoare a unei taxe de 50% asupra importurilor canadiene de aproape 20 de miliarde de dolari (28 de miliarde de dolari canadieni).

Cele două părți se află într-un impas în ceea ce privește mai multe probleme, inclusiv tarifele vamale americane pentru automobile și interzicerea vânzărilor de băuturi alcoolice americane în multe provincii canadiene.

Trump și prim-ministrul Mark Carney au vorbit de două ori în această săptămână, iar negociatorii comerciali au fost angajați în discuții intense din iulie, după ce Trump a amenințat cu noua taxă cu termenul limită 19 august.

În postarea sa, Trump a mai spus că un acord comercial final ar putea permite relansarea conductei Keystone XL. Conducta de petrol, care ar lega Alberta de SUA, a fost blocată atât de administrațiile Obama, cât și de cea Biden.

Ecologistii și grupurile indigene s-au opus de mult timp conductei, dar Trump a declarat de mai multe ori că ar dori să relanseze proiectul, care ar transporta 830.000 de barili de petrol pe zi.

„Marele proiect Keystone XL, distrus cu mult timp în urmă de Somnorosul Joe Biden, ar putea fi trezit din mormânt!”, a scris Trump pe Truth Social.

Prelungirea este o veste bună pentru negociatorii canadieni și pentru companiile de ambele părți ale frontierei, care au avertizat că noile tarife ar fi dăunătoare ambelor țări.

Tensiunile au crescut între cei doi parteneri comerciali majori de când Trump s-a întors în funcție în ianuarie anul trecut și a declanșat un program global amplu de tarife. Ultimele tarife amenințate de Trump urmau să fie aplicate unei game de importuri canadiene, inclusiv vin, lactate, ciment, îmbrăcăminte și echipamente de hochei.

Acestea s-ar fi adăugat la tarifele existente pe care SUA le impuseseră deja oțelului și aluminiului canadiene, automobilelor și cherestelei. Canada a urmărit un acord care ar determina SUA să renunțe sau să reducă tarifele pentru aceste sectoare cheie.

Între timp, SUA a solicitat o serie de concesii din partea Canadei, inclusiv eliminarea tarifelor de retorsiune rămase asupra automobilelor americane și ajustarea cotelor de lactate pentru a permite un acces mai mare producătorilor de brânzeturi din SUA.

De asemenea, a solicitat ridicarea interdicției privind vânzările de alcool din SUA, impusă anul trecut de majoritatea provinciilor canadiene ca represalii față de tarifele impuse de Trump.

În ultimele ore înainte de termenul limită de miercuri, negociatorii discutau un acord care ar reduce tarifele americane pentru autovehiculele canadiene de la 25% la 15%, potrivit unui raport Reuters care citează surse anonime.

Însă cele două țări nu au putut ajunge la un acord cu privire la vehiculele eligibile pentru reduceri tarifare, SUA insistând ca acestea să se aplice doar mașinilor cu un conținut ridicat de piese fabricate în America.

Carney va avea nevoie și de acordul premierilor provinciali pentru a restabili vânzarea de alcool din SUA, deoarece vânzările de băuturi alcoolice sunt controlate de provincii, nu de guvernul federal.

Premierul provinciei din Ontario, Doug Ford, a cărui provincie este cea mai afectată de tarifele americane pentru automobile, a declarat că este deschis ridicării interdicției privind alcoolul doar dacă se ajunge la un „acord echitabil”.

Marți, Camera de Comerț a SUA a insistat pentru ajungerea la un acord, afirmând într-un comunicat că „tarifele mai mari ar afecta ambele economii, ar crește costurile pentru familiile americane, ar perturba și mai mult lanțurile de aprovizionare esențiale și ar pune în pericol cele 13 milioane de locuri de muncă americane care depind de comerțul din cadrul Acordului Comercial SUA-Mexic-Canada”.