500 de miliarde de dolari pentru ruperea de Canada. Visul independenței Albertei prinde contur

Lideri ai unui grup care dorește independența provinciei canadiene Alberta au purtat, în ultimele luni, mai multe discuții cu oficiali ai administrației americane, potrivit unor persoane familiarizate cu aceste întâlniri, citate de Financial Times.

Informațiile apar într-un context mai larg al relațiilor tensionate dintre Statele Unite și Canada și readuc în atenție existența unor curente separatiste în anumite provincii canadiene.

Conform surselor citate, lideri ai organizației cunoscute sub acronimul APP s-au întâlnit de trei ori, începând din aprilie anul trecut, cu oficiali ai Departamentul de Stat al SUA.

Discuțiile ar fi avut loc la Washington și au vizat, în linii generale, perspectivele politice și economice ale unei eventuale Alberte independente.

Reprezentanții APP intenționează să solicite o nouă rundă de discuții, programată pentru luna viitoare, la care ar urma să participe oficiali atât din cadrul Departamentului de Stat, cât și ai Departamentului Trezoreriei al SUA.

Scopul declarat al acestei întâlniri ar fi solicitarea unei facilități de credit în valoare de 500 de miliarde de dolari, care ar urma să sprijine financiar provincia în eventualitatea unui referendum pentru independență. Până în prezent, un astfel de referendum nu a fost convocat.

Jeff Rath, consilier juridic al APP și participant la întâlnirile de la Washington, a declarat pentru Financial Times: „Statele Unite sunt extrem de entuziaste în privința unei Alberte libere și independente”.

Acesta a mai susținut că ar avea o „relație mult mai puternică” cu administrația fostului președinte american Donald Trump decât actualul prim-ministru al Canadei, Mark Carney.

Afirmațiile lui Rath sunt însă contrazise de poziția oficială exprimată de autoritățile americane. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a precizat, tot pentru Financial Times:

„Departamentul se întâlnește în mod regulat cu reprezentanți ai societății civile. Așa cum este tipic în întâlniri de rutină ca acestea, nu au fost asumate angajamente”.

Potrivit unor surse citate de publicația britanică, este puțin probabil ca Statele Unite să ofere un sprijin material concret unei mișcări separatiste din Canada.

Aceste surse indică faptul că întâlnirile ar trebui privite mai degrabă ca parte a unor contacte diplomatice uzuale, fără implicații politice sau financiare directe.

Contactele dintre liderii APP și oficialii americani au loc pe fondul unei deteriorări a relațiilor dintre Statele Unite și Canada, cauzată de divergențe comerciale și politice apărute în ultimii ani.

Alberta, o provincie cu aproximativ 5 milioane de locuitori, are de mai multe decenii o mișcare care promovează ideea independenței față de Canada.

Un sondaj realizat recent de Ipsos, institut care a greșit major previziunile pentru președinția SUA, arată că aproximativ trei din zece rezidenți din Alberta și din Quebec ar vota pentru separarea provinciei lor de Canada.

În cazul Albertei, însă, sprijinul pentru independență nu a atins niveluri comparabile cu cele din Quebec, unde au avut loc referendumuri privind separarea în anii 1980 și 1995.