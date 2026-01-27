Canada–SUA, relație sub presiune. Ce a spus Trump și cum a reacționat Ottawa

Premierul Canadei, Mark Carney, a reacționat public la declarațiile făcute de președintele Statelor Unite, Donald Trump, potrivit cărora „Canada trăiește datorită Statelor Unite”. Afirmațiile au fost făcute în contextul reuniunii Forumului Economic Mondial de la Davos și au generat reacții oficiale atât în Canada, cât și în Statele Unite, pe fondul unor tensiuni diplomatice și comerciale mai ample, potrivit PBS News.

În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Mark Carney a susținut un discurs în care a abordat relațiile internaționale și rolul statelor democratice într-un context global marcat de presiuni geopolitice.

Fără a-l menționa nominal pe Donald Trump, premierul canadian a condamnat „coerciția exercitată de marile puteri asupra statelor mai mici”, subliniind importanța respectării suveranității naționale.

Discursul a atras atenția mai multor lideri politici și analiști internaționali, fiind distribuit și comentat pe larg în cadrul forumului.

Într-o intervenție publică ulterioară, Donald Trump a făcut referire directă la Canada și la premierul canadian. „Canada trăiește datorită Statelor Unite. Ține minte asta, Mark, data viitoare când faci astfel de declarații”, a spus Trump.

Tot la Davos, liderul de la Casa Albă a afirmat că Ottawa beneficiază de numeroase avantaje economice din partea Washingtonului și că ar trebui „să fie recunoscătoare”. Trump a mai declarat că discursul lui Carney demonstrează că acesta „nu este atât de recunoscător”.

La întoarcerea în Canada, Mark Carney a răspuns direct afirmațiilor președintelui american. „Canada nu trăiește datorită Statelor Unite. Canada prosperă pentru că suntem canadieni”, a declarat premierul.

Acesta a subliniat că relația dintre Canada și SUA este una consolidată în timp, bazată pe cooperare economică, securitate și schimburi culturale. În același timp, Carney a precizat:

„Suntem stăpâni la noi acasă, aceasta este țara noastră, acesta este viitorul nostru, iar alegerea ne aparține”.

Ulterior, Donald Trump a anunțat retragerea invitației adresate lui Mark Carney de a se alătura așa-numitului „Board of Peace”, o inițiativă lansată de liderul american.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Trump a scris că invitația Canadei este retrasă din cadrul „celui mai prestigios consiliu de lideri creat vreodată”.

Premierul canadian a părăsit Davos înainte de inaugurarea oficială a acestei inițiative, pentru a se implica în eforturile diplomatice privind menținerea unui armistițiu în conflictul dintre Israel și Hamas.

Donald Trump a reiterat în mai multe rânduri ideea transformării Canadei în cel de-al 51-lea stat american și a distribuit recent o imagine modificată a hărții SUA care include Canada și alte teritorii.

De asemenea, liderul american a afirmat că Ottawa ar dori să participe la sistemul de apărare antirachetă „Golden Dome”.

Într-un discurs susținut în fața cabinetului său, la Quebec City, Mark Carney a declarat că respectarea valorilor canadiene este esențială pentru menținerea suveranității.

„Putem arăta că o altă cale este posibilă, că direcția istoriei nu este destinată autoritarismului și excluderii”, a spus acesta.

Reacții au venit și din Statele Unite. Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat că mai mulți lideri americani i-au transmis transcrieri ale discursului lui Carney, afirmând: „Respect ceea ce a făcut, pentru că a avut curajul convingerilor sale”